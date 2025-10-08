Polícia descobre mais suspeitos da morte de empresária em Valadares

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (8/10) pela Polícia Federal (PF), na cidade de Araguaína, no estado de Tocantins, atendendo a uma solicitação da justiça mineira. Eles tem relação com o feminicídio que teve como vítima a empresária Ingrid Emanuele, de 34 anos, ocorrido em 12 de setembro deste ano, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Os endereços estão vinculados a dois novos suspeitos de envolvimento no crime. Anteriormente, dois outros suspeitos, de 30 e 36 anos, já tinham sido presos.

Para o cumprimento das ordens judiciais, a Polícia Civil mineira contou com o apoio da PF. Foram apreendidos seis celulares e nove discos rígidos retirados de computadores, que serão encaminhados à perícia técnica para análise.

Segundo o delegado Márdio Bento Costa, de Governador Valadares, os objetos coletados deverão contribuir para o avanço das investigações e a elucidação completa do crime.

“A apreensão desses materiais representa um passo importante na obtenção de novas provas. Nosso objetivo é identificar todos os envolvidos, esclarecer suas participações e garantir que nenhum deles permaneça impune”, diz o policial.



Ele explica que, em continuidade às investigações, a Polícia Civil reuniu elementos que apontaram a participação de outros dois suspeitos no crime. “Diante disso, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva deles e pelo cumprimento de buscas domiciliares, medidas executadas hoje. As investigações continuam e as equipes seguem empenhadas na localização dos foragidos”, finaliza o delegado".

A prisão dos dois primeiros suspeitos foi feita com a ajuda da Polícia Civil de Goiás, que interceptou um ônibus de viagem, no qual estavam os dois suspeitos. Com eles foram encontrados uma arma de fogo, jóias da vítima e documentos de uma motocicleta.

O crime

A empresária teve a casa invadida por dois homens que se passavam por entregadores usando capacetes e mochilas. Eles entraram na casa e ficaram lá apenas por 10 minutos fugindo numa motocicleta.

A empresária foi encontrada morta, com as mãos e pés amarrados por fitas de nylon. Tinha cortes profundos no pescoço. A perícia confirmou que esses cortes foram a causa da morte.