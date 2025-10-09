Motorista de aplicativo desaparecida é encontrada morta em Uberlândia

A Polícia Civil encontrou, na noite desta quinta-feira (9/10), o corpo da motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos, que havia desaparecido depois de sair de casa na madrugada do último domingo (5), em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.

O corpo de Vanessa foi localizado com sinais de violência em uma área de vegetação, próxima a uma estrada na região conhecida como Parque do Pau Furado, na zona rural da cidade. A informação é da TV Paranaíba.

O namorado dela, de 35 anos, foi preso e confessou o crime. Segundo apurou a TV, eles mantinham um relacionamento há cerca de cinco meses. O homem não quis falar sobre o que teria motivado o homicídio. Há um boletim de ocorrência anterior envolvendo o namorado por agressão.

Na ocasião do desaparecimento, o carro dela, um Renault Sandero branco, foi visto parado em uma rua do Bairro Dom Almir, mas a vítima não estava dentro dele. Ela morava com as duas filhas, de 19 e 13 anos, em um apartamento no Bairro Novo Mundo.

A investigação corre na 4ª Delegacia de Polícia Civil em Uberlândia.

