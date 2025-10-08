Sequestro, tortura e possível execução em MG: PC divulga fotos de foragidos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou nesta quarta-feira (8/10) as fotos de quatro pessoas envolvidas no sequestro, tortura e possível execução de um homem, de 34, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata (veja os cartazes dos procurados mais abaixo).

Walter José do Carmo Júnior, morador do Bairro Linhares, foi agredido na madrugada de 25 de agosto no Bairro Poço Rico, e colocado à força em um carro cinza. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e circularam amplamente nas redes sociais (relembre no vídeo logo abaixo). Desde então, a vítima não foi mais vista.

Um homem de 45 anos foi preso no dia seguinte no Bairro Vila Ideal e, segundo a Polícia Civil, confessou sua participação no crime. Conforme declarou em depoimento, a motivação estaria relacionada ao furto de uma motocicleta cometido por Walter.

Agora, a Polícia Civil tenta localizar os paradeiros de Gustavo Carvalho de Almeida, André Luiz Mendanha Júnior, Gustavo Caetano Miranda e Letícia Cassiano Bassolli Larcher do Couto. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos seguintes números de telefone: 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 181 (serviço nacional do Disque-Denúncia).

Na manhã desta quarta-feira, os policiais tentaram cumprir mandados de prisão temporária contra os investigados nos bairros Vila Ideal, Vila Ozanan, Furtado de Menezes e Lourdes, mas eles não foram encontrados.

Eletrônicos, peças de roupa que teriam sido utilizadas por um dos suspeitos no dia do crime e aparelhos celulares foram apreendidos durante os trabalhos. “Também foram identificados indícios de que os investigados vinham se desfazendo de bens pessoais para financiar a fuga e dificultar a atuação policial, informou a Polícia Civil em comunicado.

“As apurações indicam que o sequestro possa ter evoluído para homicídio e ocultação de cadáver — hipótese que constitui uma das principais linhas de investigação conduzidas pela equipe policial”, completou a PCMG.

