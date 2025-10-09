Grande BH: suspeita de explorar sexualmente as filhas adolescentes é presa

Uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de explorar sexualmente as filhas, uma de 14 anos e a outra de 15 na época dos fatos, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi detida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (9/10). As investigações revelam que as vítimas eram obrigadas pela mãe a manterem relações com adultos em troca de dinheiro e presentes, que ficavam com a responsável.

A corporação afirma que a suspeita buscava por homens que aparentavam ter boas condições financeiras para negociar a exploração das filhas. Os acordos eram feitos mediante promessa ou efetiva entrega de valores, presentes, roupas, celulares, bebidas ou favores, de acordo com a PCMG.

A mulher foi indiciada pelo crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, previsto no art. 218-B do Código Penal.

Denúncia

À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a adolescente de 14 anos denunciou a mãe em agosto deste ano. De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 23 daquele mês, a jovem foi pressionada a ficar com um homem adulto. Na ocasião, ela se recusou, discutiu com a mãe e saiu de casa.

Com a denúncia, os militares foram até a casa da mulher, onde foram atendidos pela irmã da vítima, de 18 anos, que é casada e mora em outro lugar. À polícia, a irmã mais velha afirmou que sofreu abusos semelhantes por parte da mãe, motivo pelo qual saiu de casa aos 15.

As jovens também relataram que temiam que a irmã mais nova, de 11 anos, também fosse submetida à exploração. Na ocasião, aos policiais, a mãe negou as acusações e afirmou que a filha fica com outros homens “porque quer”.