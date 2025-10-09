Assine
MG: professora é indiciada por maus-tratos a crianças em creche

A PCMG aponta que a professora "utilizava meios abusivos de correção e disciplina, expondo os alunos a situações de risco físico e psíquico"

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
09/10/2025 16:08

As investigações da PCMG apontaram que a professora "utilizava meios abusivos de correção e disciplina, expondo os alunos a situações de risco físico e psíquico"
As investigações apontaram que a professora "utilizava meios abusivos de correção e disciplina, expondo os alunos a situações de risco físico e psíquico" crédito: Divulgação PCMG

Uma professora de 37 anos foi indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por maus-tratos a crianças de aproximadamente 3 anos, em uma creche municipal na cidade de Arcos, na Região Centro-Oeste do estado. Os inquéritos foram instaurados em agosto deste ano. À época, a educadora foi afastada do cargo em procedimento administrativo.  

As investigações da PCMG apontaram que a professora “utilizava meios abusivos de correção e disciplina, expondo os alunos a situações de risco físico e psíquico.” De acordo com a corporação, foi configurado dolo na conduta visto que ela detinha posição de autoridade e dever de vigilância sobre as crianças. 

A professora foi indiciada pelo crime em relação a seis alunos. Durante as investigações, foram ouvidos os responsáveis legais das vítimas, funcionários da instituição e outras testemunhas. Segundo a Polícia Civil, a professora negou as acusações em interrogatório. 

O Estado de Minas pediu um posicionamento para a Prefeitura de Arcos e aguarda retorno. 

Tópicos relacionados:

maus-tratos minas-gerais professora

