MG: professora é indiciada por maus-tratos a crianças em creche

Uma professora de 37 anos foi indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por maus-tratos a crianças de aproximadamente 3 anos, em uma creche municipal na cidade de Arcos, na Região Centro-Oeste do estado. Os inquéritos foram instaurados em agosto deste ano. À época, a educadora foi afastada do cargo em procedimento administrativo.

As investigações da PCMG apontaram que a professora “utilizava meios abusivos de correção e disciplina, expondo os alunos a situações de risco físico e psíquico.” De acordo com a corporação, foi configurado dolo na conduta visto que ela detinha posição de autoridade e dever de vigilância sobre as crianças.

A professora foi indiciada pelo crime em relação a seis alunos. Durante as investigações, foram ouvidos os responsáveis legais das vítimas, funcionários da instituição e outras testemunhas. Segundo a Polícia Civil, a professora negou as acusações em interrogatório.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas pediu um posicionamento para a Prefeitura de Arcos e aguarda retorno.