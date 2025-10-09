55 suspeitos de abusar sexualmente de crianças e adolescentes são presos

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com Polícias Civis de 16 estados, deflagrou em todo o País, nesta quarta-feira (08/10), a Operação Nacional Proteção Integral III. O objetivo foi identificar e prender suspeitos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela Internet.

A operação aconteceu em várias cidades de todos os estados do Brasil. "Foram realizados 184 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva, 55 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e três vítimas resgatadas", informou a PF.

Segundo a PF de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade, e uma pessoa foi presa em flagrante por armazenar imagens contendo abuso sexual infantojuvenil.

Além de Uberaba, a reportagem perguntou para a PF quais foram os números e locais de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão cumpridos pela Operação no estado de Minas Gerais, mas não obteve resposta.

Participaram da ação 617 policiais federais de todos os estados e 273 policiais civis de 16 estados (AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RS, SC, SP).



Operação Proteção Integral começou em março desse ano

As outras duas edições da Operação Proteção Integral foram deflagradas em março e maio deste ano.



"Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza.



A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência", destacou a PF por meio de nota.



A Polícia Federal finaliza com um alerta aos pais e responsáveis de crianças e adolescentes sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet. "Conversem abertamente sobre riscos e ensinem como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes".