Polícia investiga morte de homem em relação sexual com duas mulheres

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil está investigando a morte de um homem, de 40 anos, ocorrida no último domingo em Poços de Caldas, no Sul do estado. Segundo as primeiras informações, a vítima passou mal durante uma relação sexual numa casa abandonada no Bairro Bem Bastos na noite de domingo.

Segundo investigadores, o homem estava com duas mulheres nessa casa e, durante a relação sexual, começou a passar mal, alegando, segundo as mulheres, fortes dores no peito.

As mulheres contaram que o quadro era muito grave e o homem começou a desfalecer, quando pediram ajuda, mas ele morreu antes da chagada do socorro.

Segundo equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estiveram no local, o óbito foi constatado. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde permanece.

Testemunhas contaram aos policiais militares que o homem era usuário de drogas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vistoriou a casa abandonada. Alguns materiais foram recolhidos e encaminhados ao IML.