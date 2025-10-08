Polícia investiga morte de homem em relação sexual com duas mulheres
Testemunhas contaram a policiais militares que homem era viciado em drogas e que alegou estar sentindo dores no peito durante o ato
compartilheSIGA
A Polícia Civil está investigando a morte de um homem, de 40 anos, ocorrida no último domingo em Poços de Caldas, no Sul do estado. Segundo as primeiras informações, a vítima passou mal durante uma relação sexual numa casa abandonada no Bairro Bem Bastos na noite de domingo.
Leia Mais
Segundo investigadores, o homem estava com duas mulheres nessa casa e, durante a relação sexual, começou a passar mal, alegando, segundo as mulheres, fortes dores no peito.
As mulheres contaram que o quadro era muito grave e o homem começou a desfalecer, quando pediram ajuda, mas ele morreu antes da chagada do socorro.
Segundo equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estiveram no local, o óbito foi constatado. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde permanece.
Testemunhas contaram aos policiais militares que o homem era usuário de drogas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vistoriou a casa abandonada. Alguns materiais foram recolhidos e encaminhados ao IML.