Grande BH: preso em barbearia de fachada confessa tráfico internacional

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (9/10) com grande quantidade de drogas armazenadas em sua barbearia, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na cidade, a serviço da Força Tática Regional, uma guarnição do 33º Batalhão de Betim fazia patrulhamento de rotina nas ruas do bairro Rosana quando recebeu uma denúncia anônima de tráfico no estabelecimento.

O flagrante aconteceu na Rua José Gomes, por volta das 15h, segundo informou a soldado Ana Vitória, que atuou na ocorrência. “Não havia cliente na barbearia, e encontramos o barbeiro sentado em uma cadeira. Iniciamos as buscas no local e achamos maconha e cocaína embaladas dentro de caixas, em um cômodo”, explicou.

Ainda segundo a militar, o jovem não reagiu à prisão e alegou que os dois tipos de entorpecente foram importados por ele diretamente da Colômbia, o que configuraria o crime de tráfico internacional de drogas. A polícia, porém, ainda não confirmou a origem da carga.

No Brasil, a pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de reclusão. O tráfico internacional, no entanto, é considerado uma causa de aumento de pena, o que significa que a punição pode ser estendida em até dois terços, chegando a 25 anos de reclusão.

Carga milionária

A Polícia Militar contabilizou e apreendeu 33 barras de maconha e outras 51 de cocaína. Conforme imagens divulgadas pela corporação, parte da carga traz desenhos de um cavalo. O homem não chegou a ser questionado pelos militares sobre o significado dessas figuras. De forma preliminar, as drogas foram avaliadas pela PM em cerca de R$ 3 milhões.

Os entorpecentes eram vendidos, a princípio, em Ribeirão das Neves. Ainda não há informação se outras cidades eram abastecidas.

O barbeiro foi conduzido à delegacia de plantão da Polícia Civil em Ribeirão das Neves para prestar depoimento.

