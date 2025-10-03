Traficante morre em confronto com a polícia na Grande BH

Um jovem de 20 anos morreu na noite dessa quinta-feira (2) durante confronto com policiais militares em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a PM, o homem é integrante de uma quadrilha do tráfico de drogas.

O caso aconteceu no Bairro Eliane, quando militares faziam incursão em área conhecida pelo comércio de entorpecentes. Segundo a PM, o suspeito estava armado, tentou fugir para dentro de uma residência usada pelo grupo criminoso como um quartel-general.

Ele chegou a sacar um revólver. Diante da ameaça, os policiais atiraram. O rapaz foi socorrido, mas morreu na UPA Justinópolis.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre .38 com cinco munições, 26 pinos de cocaína, um celular e R$ 146 em dinheiro. A Polícia Civil realizou a perícia no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

