BH terá atrações para as crianças no decorrer deste mês de outubro
Museus, teatros e o Zoológico de Belo Horizonte receberão atrações infantis nos próximos dias
Oficinas, teatro, brincadeiras. O fim de semana para a criançada em Belo Horizonte está repleto de atividades para celebrar o dia dedicado aos pequenos, no domingo. Mas quem pensa que a programação fica restrita ao dia 12 está enganado. Meninos e meninas que moram na cidade — e também quem está de passagem pela metrópole — têm o mês inteiro para comemorar a data.
Confira algumas sugestões para levar as crianças neste sábado e domingo, além de dicas para até o fim de outubro.
11/10
Beatles para Crianças - Um Espetáculo Brincante, Interativo e Pedagógico
Horário: 11h
Endereço: Centro Cultural IDEA, (Praça da Liberdade, s/n , Funcionários)
A partir de R$30,00
Oficina “Ciências em Mãos: A Vida e o Oceano”
Horário: 15h
Endereço: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, s/n , Funcionários)
Gratuito
Laboratório de Cores para a Infância
Horário: 15h
Endereço: Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, s/n , Funcionários)
Gratuito
Brincadeiras livres, gincana ecológica, exposição de brinquedos com Mala Mágica, teatrinho de marionete e a oficina Casa, Cidade, Planeta – um convite para brincar e pensar ecologicamente
Horário: 09h30 às 12h30 e 14h às 17h
Endereço: Museu dos brinquedos (Av. Afonso Pena, 2564 - Funcionários)
A partir de R$ 20,00
12/10
Fantástico Festival de Brincadeira e Cultura
Horário: 9h30 às 12h30
Endereço: O Museu dos Brinquedos (O evento será realizado na Praça da Savassi)
Gratuito
Ônibus musical – Entre cantigas e histórias
Horário: 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h e 17h
Endereço: Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10 - Funcionários)
Gratuito
Máquina do Tempo - Vander Lee encontra Louis Armstrong e Chaplin Sorri
Horário: 11h
Endereço: Centro Cultural IDEA (R. Bernardo Guimarães, 1200 - Funcionários)
A partir de R$20,00
Oficina “Pintando os Sete: Oficina de Criação”
Horário: 15h
Endereço: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700 - Funcionários)
Gratuito
11 e 12/10
“Alexa no País das Maravilhas Virtuais”
Horário: 17h
Endereço: Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)
A partir de R$10,00
Siricoté – 15 anos do Grupo Serelepe
Horário: 17h
Endereço: Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)
A partir de R$10,00
Ninho Festival
Horário: 10h, 11h e 16h
Endereço: Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)
Gratuito
11 a 15/10
Zoopocalipse: uma aventura animal
Horário: 10h
Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)
A partir de R$6,00
Missão Pet
Horário: 11h50
Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)
A partir de R$6,00
A casa mágica de Gaby: o filme
Horário: 14h
Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)
A partir de R$6,00
18/10
Oficina “Objetos ópticos”, com Grupo Fios
Horário: 9h às 13h
Endereço: Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (Av. Álvares Cabral, 560 - Lourdes)
Participação por ordem de chegada / Sujeito à lotação
19 e 26/10
Projeto Educativo Aberto
Horário: 13h30 às 16h30
Endereço: Museu Histórico Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)
Participação por ordem de chegada / Sujeito à lotação
11,12,18,19, 25 e 26/10
Campanha educativa "Não alimente os animais silvestres... Essa atitude coloca a saúde deles e a sua em risco!"
Horário: 10h às 12h e 13h30 às 15h30
Endereço: Zoológico de BH (Portaria I - Pampulha - Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000 - Pampulha - Portaria II - Serrano - Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600 - Serrano)
As vendas dos ingressos para o acesso ao Zoológico estão sendo feitas somente em dinheiro na portaria do local.