BH terá atrações para as crianças no decorrer deste mês de outubro

Oficinas, teatro, brincadeiras. O fim de semana para a criançada em Belo Horizonte está repleto de atividades para celebrar o dia dedicado aos pequenos, no domingo. Mas quem pensa que a programação fica restrita ao dia 12 está enganado. Meninos e meninas que moram na cidade — e também quem está de passagem pela metrópole — têm o mês inteiro para comemorar a data.

Confira algumas sugestões para levar as crianças neste sábado e domingo, além de dicas para até o fim de outubro.

11/10

Beatles para Crianças - Um Espetáculo Brincante, Interativo e Pedagógico

Horário: 11h

Endereço: Centro Cultural IDEA, (Praça da Liberdade, s/n , Funcionários)

A partir de R$30,00

Oficina “Ciências em Mãos: A Vida e o Oceano”

Horário: 15h

Endereço: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, s/n , Funcionários)

Gratuito

Laboratório de Cores para a Infância

Horário: 15h

Endereço: Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, s/n , Funcionários)

Gratuito

Brincadeiras livres, gincana ecológica, exposição de brinquedos com Mala Mágica, teatrinho de marionete e a oficina Casa, Cidade, Planeta – um convite para brincar e pensar ecologicamente

Horário: 09h30 às 12h30 e 14h às 17h

Endereço: Museu dos brinquedos (Av. Afonso Pena, 2564 - Funcionários)

A partir de R$ 20,00

12/10

Fantástico Festival de Brincadeira e Cultura

Horário: 9h30 às 12h30

Endereço: O Museu dos Brinquedos (O evento será realizado na Praça da Savassi)

Gratuito

Ônibus musical – Entre cantigas e histórias

Horário: 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h e 17h

Endereço: Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10 - Funcionários)

Gratuito

Máquina do Tempo - Vander Lee encontra Louis Armstrong e Chaplin Sorri

Horário: 11h

Endereço: Centro Cultural IDEA (R. Bernardo Guimarães, 1200 - Funcionários)

A partir de R$20,00

Oficina “Pintando os Sete: Oficina de Criação”

Horário: 15h

Endereço: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700 - Funcionários)

Gratuito

11 e 12/10

“Alexa no País das Maravilhas Virtuais”

Horário: 17h

Endereço: Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)

A partir de R$10,00

Siricoté – 15 anos do Grupo Serelepe

Horário: 17h

Endereço: Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)

A partir de R$10,00

Ninho Festival

Horário: 10h, 11h e 16h

Endereço: Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)

Gratuito

11 a 15/10

Zoopocalipse: uma aventura animal

Horário: 10h

Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)

A partir de R$6,00

Missão Pet

Horário: 11h50

Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)

A partir de R$6,00

A casa mágica de Gaby: o filme

Horário: 14h

Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)

A partir de R$6,00

18/10

Oficina “Objetos ópticos”, com Grupo Fios

Horário: 9h às 13h

Endereço: Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (Av. Álvares Cabral, 560 - Lourdes)

Participação por ordem de chegada / Sujeito à lotação

19 e 26/10

Projeto Educativo Aberto

Horário: 13h30 às 16h30

Endereço: Museu Histórico Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)

Participação por ordem de chegada / Sujeito à lotação

11,12,18,19, 25 e 26/10

Campanha educativa "Não alimente os animais silvestres... Essa atitude coloca a saúde deles e a sua em risco!"

Horário: 10h às 12h e 13h30 às 15h30

Endereço: Zoológico de BH (Portaria I - Pampulha - Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000 - Pampulha - Portaria II - Serrano - Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600 - Serrano)

As vendas dos ingressos para o acesso ao Zoológico estão sendo feitas somente em dinheiro na portaria do local.