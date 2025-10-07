Prefeitura de BH abre licitação para reformar praças e parque

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu licitação para reformar áreas verdes localizadas na Região Centro-Sul da cidade. Os obras ocorrerão nas praças Dr. Iris Valadares (no Bairro Belvedere) e João Luiz Alves (conhecida como Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes), além do Parque Colibri, situado na Rua Engenheiro Zoroastro Torres (ao redor da barragem Santa Lúcia, no bairro homônimo).

As intervenções serão licitadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) e têm valor estimado em R$ 1,47 milhão. O prazo de execução das obras será de 360 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço.



Na Praça Dr. Iris Valadares estão incluídas a demolição e reconstrução de pisos; instalação de bancos de concreto e madeira, pergolados, brinquedos infantis, equipamentos de ginástica e mobiliário urbano. O projeto também prevê a criação de um espaço pet cercado, instalação de piso tátil e rampas acessíveis, além de paisagismo com novas espécies ornamentais e árvores.

Na Praça João Luiz Alves (Marília de Dirceu) serão feitas melhorias na acessibilidade e na drenagem, como remoção e reassentamento de calçadas portuguesas, ampliação de áreas permeáveis, pintura de gradis, implantação de novos brinquedos e piso emborrachado colorido no parquinho infantil.No Parque Colibri, as intervenções contemplam a requalificação dos passeios, execução de escadas e rebaixos acessíveis, novos meios-fios e guarda-corpos, além de serviços de paisagismo e cercamento.

O edital completo e os anexos estão disponíveis no Portal da PBH e também no Portal Nacional de Contratações Públicas. Os documentos podem ser consultados presencialmente na Gerência de Licitações da Smobi, na Rua dos Guajajaras, 1.107, térreo, Bairro Lourdes, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.