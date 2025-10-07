Nova estação do metrô na Grande BH atenderá 7 mil pessoas por dia

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Estação Novo Eldorado, em Contagem (MG), uma extensão de 1,6 km da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, teve 85% das obras concluídas. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (7/10), durante uma vistoria no local feita pelo governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

A obra tem previsão para ser entregue no início de 2026. De acordo com o governador de Minas, estudos mostraram que a nova estação pode beneficiar 7 mil pessoas por dia e, embora haja transtorno causado pelas obras, como sujeira e barulho, o "benefício é permanente", pois a construção deve facilitar a vida de usuários na Grande BH.

"Quanto mais estações, mais você agrega de movimento. É mais uma linha e várias estações. Pessoas que hoje optam por ônibus, carro ou moto, à medida que as estações crescerem, terão mais opções", disse o governador.

De acordo com a superintendente do contrato de concessão da Metrô BH Letícia Torres, outros estudos apontam que 4.200 usuários serão atendidos na hora pico. Para suprir a demanda, a concessionária calculou uma operação que atenda três vezes esse número, chegando a aproximadamente 12 mil em horários de pico.

"A gente ainda não tem preciso o número de usuários que vão passar por aqui. Já o tempo de viagem deve crescer em torno de mais ou menos 1 minuto, porque a gente vai estender aí mais ou menos 1,6 km", explica a superintendente.

A estação Novo Eldorado está sendo construída em um ponto anterior à estação Eldorado. Com isso, ela será o ponto de partida do metrô de Contagem (MG) para BH. De acordo com o Metrô BH, a Linha 1 (Eldorado-Vilarinho) vai se integrar à Linha 2 na estação Nova Suíça.

A última estação inaugurada na Grande BH foi a Vilarinho, em 2002. Depois de 20 anos sem ampliação, o o governo de Minas ressalta que, além de ampliar a capacidade de transporte diário de passageiros, a nova estrutura vai reforçar a integração metropolitana entre as cidades.

Conforme o governador, 24 novos trens, produzidos na China, estão previstos para entrar em operação no primeiro semestre de 2026. As composições atenderão tanto a Linha 1 quanto a Linha 2, oferecendo mais conforto e estabilidade nas viagens, além de maior economia de energia.

As novas aquisições substituirão os trens adquiridos na década de 1980 e se juntarão a outros adquiridos entre 2010 e 2013 que seguirão em operação, totalizando uma frota de 34 vagões. A expectativa é receber duas composições por mês, de modo que dez deles entrem em operação até o fim de 2026. A capacidade de transporte, de mil passageiros por trem, seguirá a mesma.

Pacote de obras na Linha 1

Além da entrega da nova estação, outras intervenções estão sendo realizadas para aprimorar a Linha 1. Segundo a Metrô BH, elas envolvem reformas de estações, compra de novos trens equipados com ar-condicionado e diversas atualizações tecnológicas de sistemas, como os de controle e segurança dos trens, via permanente, iluminação e hidráulico.

Até o final deste ano, as estações Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Vilarinho serão revitalizadas. Já as estações Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido, Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar serão reformadas até o final de 2026.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a conclusão das obras, a expectativa é de que o Metrô da Grande BH passe a transportar uma média diária de 157 mil usuários na Linha 1.

