BH: obra de via de acesso à comunidade Cabana do Pai Tomás é entregue

A reestruturação da Rua Independência, principal via de acesso à comunidade Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi concluída e entregue neste domingo (5/10). As intervenções foram feitas pelo Executivo municipal. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) marcou presença no local.

As intervenções foram feitas próximas ao número 888, onde a erosão causou escorregamento, comprometendo parte da pista. A obra foi iniciada em junho deste ano.

No local, foram executados serviços de limpeza da área e recuperação da rua com a construção de muro de arrimo, gabiões (estrutura para estabilizar e evitar erosões) e um complemento de muro de contenção no interior do terreno.

Após a estabilização, foram feitos o recapeamento do asfalto e a recuperação da calçada no entorno da obra, para a liberação da via. O projeto de obra recebeu investimento de cerca de R$ 650 mil do município.

A conclusão dos trabalhos gerou impactos positivos, uma vez que é uma rua comercial e de grande circulação de pedestres e veículos. A via também é passagem para várias linhas de ônibus.