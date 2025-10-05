Assine
overlay
Início Gerais
ACESSIBILIDADE

BH: obra de via de acesso à comunidade Cabana do Pai Tomás é entregue

Obra na Rua Independência começou em junho deste ano, após uma rosão comprometer parte da pista

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/10/2025 23:04 - atualizado em 05/10/2025 23:05

compartilhe

SIGA
x
PBH conclui obra de reestruturação da Rua Independência, na Vila Cabana do Pai Tomás
PBH conclui obra de reestruturação da Rua Independência, na Vila Cabana do Pai Tomás crédito: Rodrigo Clemente/PBH

A reestruturação da Rua Independência, principal via de acesso à comunidade Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi concluída e entregue neste domingo (5/10). As intervenções foram feitas pelo Executivo municipal. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) marcou presença no local.

Leia Mais

As intervenções foram feitas próximas ao número 888, onde a erosão causou escorregamento, comprometendo parte da pista. A obra foi iniciada em junho deste ano.

No local, foram executados serviços de limpeza da área e recuperação da rua com a construção de muro de arrimo, gabiões (estrutura para estabilizar e evitar erosões) e um complemento de muro de contenção no interior do terreno.

Após a estabilização, foram feitos o recapeamento do asfalto e a recuperação da calçada no entorno da obra, para a liberação da via. O projeto de obra recebeu investimento de cerca de R$ 650 mil do município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A conclusão dos trabalhos gerou impactos positivos, uma vez que é uma rua comercial e de grande circulação de pedestres e veículos. A via também é passagem para várias linhas de ônibus. 

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao bh obras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay