MAUS TRATOS

Idosa de 94 anos vítima de maus-tratos é resgatada em BH

Mulher apresentava feridas pelo corpo e estava em quarto insalubre; cuidadora e morador foram levados à delegacia

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
10/10/2025 12:38

A cuidadora e outro morador da residência foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos
A cuidadora e outro morador da residência foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos

Uma idosa de 94 anos foi encontrada em situação de maus-tratos no bairro Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na quinta-feira (10). A vítima estava com o corpo ferido e deitada em um quarto em "condições deploráveis", segundo a Polícia Militar.

Quando a Polícia Militar chegou à casa, encontrou a mulher deitada em um quarto pequeno, sem janelas e sem banheiro, com urina e fezes espalhadas pelo cômodo.

A vítima tinha diversas ferimentos pelo corpo, especialmente nos membros superiores e na região da virilha, além de estar coberta pelos próprios dejetos. Segundo a equipe de socorro, a idosa estava sob os cuidados de uma mulher de 65 anos, que afirmou trabalhar no imóvel há nove anos e receber cerca de R$ 2 mil por mês pelo serviço.

A equipe constatou ainda que, entre os cuidados inadequados prestados à idosa, estava a administração de medicamentos com a vítima desacordada. 

A cuidadora e outro morador da residência foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A idosa foi encaminhada ao Hospital Life Center, onde permanece sob acompanhamento médico.

