PREVISÃO DO TEMPO

BH e mais de 500 cidades mineiras estão sob risco de chuvas intensas

Alerta do Inmet prevê fortes chuvas ao longo desta sexta (10/10) e no início da manhã de sábado (11/10). Confira a lista dos municípios

RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
10/10/2025 13:25

Moça atravessando a rua, utilizando um guarda-chuva vermelho.
A partir da segunda quinzena de outubro, pancadas de chuva tornam-se mais frequentes e marca a transição entre os períodos seco e chuvoso crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Quinhentos e dezoito municípios de Minas Gerais estão sob alertas de chuvas intensas nesta sexta (10/10) e no início da manhã de sábado (11/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as cidades podem chegar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos entre 40 e 60 km/h. 

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Inmet emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, mesmo com potencial de chuva forte forte, ela apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A notificação de risco vai até a manhã deste sábado (11/10). 

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;

  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Veja a relação das cidades sob alerta de chuva

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Alvinópolis
  • Amparo do Serra
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Prado de Minas
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araponga
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Belo Horizonte
  • Belo Vale
  • Betim
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Despacho
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brás Pires
  • Brazópolis
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canaã
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Caparaó
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carangola
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira 
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Cataguases
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chácara
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Cláudio
  • Coimbra
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coromandel
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diogo de Vasconcelos
  • Divinésia
  • Divino
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Silvério
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores do Indaiá
  • Dores do Turvo
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Faria Lemos
  • Fervedouro
  • Florestal
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Grupiara
  • Guapé
  • Guaraciaba 
  • Guaranésia
  • Guarani
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Guidoval
  • Guimarânia
  • Guiricema
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhaúma
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabirito
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Japaraíba
  • Jeceaba
  • Jequeri
  • Jesuânia
  • Juatuba
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Santa
  • Lambari
  • Lamim
  • Laranjal
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luisburgo
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Maravilhas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Mateus Leme
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mercês
  • Minduri
  • Miradouro
  • Miraí
  • Moeda
  • Moema
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muriaé
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Fino
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Pains
  • Paiva
  • Palma
  • Papagaios
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Paraopeba
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra do Indaiá
  • Pedra Dourada
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade de Ponte Nova
  • Piedade do Rio Grande
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Porto Firme
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Bernardes
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Recreio
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Ribeirão das Neves
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Espera
  • Rio Manso
  • Rio Novo
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Romaria
  • Rosário da Limeira
  • Sabará
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Monte
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João do Manhuaçu
  • São João Nepomuceno
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro da União
  • São Pedro dos Ferros
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador Firmino
  • Senador José Bento
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora dos Remédios
  • Sericita
  • Seritinga
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranos
  • Sete Lagoas
  • Silveirânia
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Teixeiras
  • Tiradentes
  • Tiros
  • Tocantins
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Tombos
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Ubá
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Urucânia
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Vazante
  • Veríssimo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgínia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

 *Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

overflay