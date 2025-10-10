Assine
overlay
Início Gerais
FOI E VOLTOU

Homem é preso com 30 barras de maconha um mês depois de deixar prisão

Suspeito estava em um ônibus intermunicipal abordado pela PRF em Patos de Minas, disse que não tinha bagagem, mas agentes descobriram que ele estava mentindo

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
10/10/2025 18:03

compartilhe

SIGA
x
Trinta dias depois de deixar prisão, homem é preso com 30 barras de maconha
Trinta dias depois de deixar prisão, homem é preso com 30 barras de maconha no Alto Paranaíba crédito: Divulgação/PRF

Trinta quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal com um passageiro que viajava em um ônibus intermunicipal na madrugada desta sexta (10/10) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele tinha deixado a prisão há cerca de um mês.

A abordagem era de fiscalização de rotina, em combate a crimes cometidos em estradas. O ônibus ia para Montes Claros e passava pelo Alto Paranaíba. A PRF o parou na rodovia BR-365.

Leia Mais

Durante inspeção de passageiros, o suspeito, de 25 anos, não soube dar informações sobre sua viagem, o que deixou os policiais desconfiados.

Entretanto, o que o entregaria foi o fato dele ter sido questionado sobre bagagem e ter respondido que não levava qualquer mala. A informação não foi confirmada pelo motorista, que abriu o bagageiro do veículo e duas malas foram identificadas como sendo do suspeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao abri-las, 30 barras de maconha foram encontradas. Chamou a atenção ainda, a quantidade de passagens pelos sistema policiais do homem. Já preso, ele contou que tinha saído da cadeia há 30 dias.

Ele não informou mais nada sobre origem e destino das drogas, mas a viagem dele começou em Uberlândia e terminaria em Pirapora.

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba minas-gerais patos-de-minas prf trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay