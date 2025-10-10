Homem é preso com 30 barras de maconha um mês depois de deixar prisão
Suspeito estava em um ônibus intermunicipal abordado pela PRF em Patos de Minas, disse que não tinha bagagem, mas agentes descobriram que ele estava mentindo
compartilheSIGA
Trinta quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal com um passageiro que viajava em um ônibus intermunicipal na madrugada desta sexta (10/10) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele tinha deixado a prisão há cerca de um mês.
A abordagem era de fiscalização de rotina, em combate a crimes cometidos em estradas. O ônibus ia para Montes Claros e passava pelo Alto Paranaíba. A PRF o parou na rodovia BR-365.
Leia Mais
Durante inspeção de passageiros, o suspeito, de 25 anos, não soube dar informações sobre sua viagem, o que deixou os policiais desconfiados.
Entretanto, o que o entregaria foi o fato dele ter sido questionado sobre bagagem e ter respondido que não levava qualquer mala. A informação não foi confirmada pelo motorista, que abriu o bagageiro do veículo e duas malas foram identificadas como sendo do suspeito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ao abri-las, 30 barras de maconha foram encontradas. Chamou a atenção ainda, a quantidade de passagens pelos sistema policiais do homem. Já preso, ele contou que tinha saído da cadeia há 30 dias.
Ele não informou mais nada sobre origem e destino das drogas, mas a viagem dele começou em Uberlândia e terminaria em Pirapora.