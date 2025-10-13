Minas Gerais tem novo caso suspeito de intoxicação por metanol

Minas Gerais registrou um novo caso de morte com causa suspeita de intoxicação por metanol. A vítima residia em Açucena, na Região do Vale do Aço. A ocorrência foi confirmada no último balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira (13/10).

Nesta sexta-feira, outro caso suspeito foi registrado em Ipatinga, também no Vale do Aço. A vítima, um homem de 26 anos, também morava em Açucena, mas, após exames, foi descartada a hipótese de intoxicação por metanol.

Outras duas cidades mineiras também tiveram casos suspeitos de intoxicação por metanol: Belo Horizonte e Poços de Caldas, na Região Sul do Estado. Em ambas, porém, os exames revelaram que as vítimas não ingeriram essa substância.

Contatada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) não confirmou o novo caso em investigação, no município de Açucena: "não há casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado", informou o órgão. Até o momento, a SES-MG reconhece apenas os outros três casos suspeitos já citados, nos quais a intoxicação pro metanol foi descartada.

Brasil

Em todo o Brasil, já foram registradas 213 notificações de suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Desse total, 32 casos confirmados e 181 em investigação. Outros 320 casos suspeitas foram descartados.Os casos de intoxicação confirmados ocorreram em São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Quanto aos óbitos, cinco foram confirmados e outros três estão em investigação em São Paulo. Em relação aos demais casos suspeitos, três foram registrados em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul e um no Ceará, além da ocorrência registrada em Minas Gerais.

São Paulo é o estado com maior concentração de casos suspeitos, contabilizando 100 ocorrências em investigação. Em seguida, aparecem Pernambuco com 43 suspeitas, Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rondônia (1).