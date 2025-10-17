Assine
BH: pancadas de chuva podem atingir capital mineira nesta sexta-feira

A previsão da Defesa Civil de BH é que também chova neste sábado (18/10) e domingo (19/10)

Laura Scardua
17/10/2025 16:52 - atualizado em 17/10/2025 16:53

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (17/10), de acordo com a Defesa Civil municipal. O aviso é válido até as 8h deste sábado (18/10) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG - 12/12/2023

A Defesa Civil de BH informa que há possibilidade de pancadas de chuva de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. O órgão orienta que, em caso de chuva forte, a população deve evitar áreas de inundação e não trafegar em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Previsão do tempo

Para este sábado (18/10), há possibilidade de chuva forte, de acordo com a Defesa Civil de BH. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 18 °C, e a máxima, de 34 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

No domingo (19/10), há probabilidade de chuva moderada a forte. De acordo com a Defesa Civil, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. Deve haver também declínio da temperatura máxima. A mínima prevista é de 17 °C, e a máxima, de 26 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde. 

O que fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

