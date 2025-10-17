BH: pancadas de chuva podem atingir capital mineira nesta sexta-feira

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (17/10), de acordo com a Defesa Civil municipal. O aviso é válido até as 8h deste sábado (18/10)

A Defesa Civil de BH informa que há possibilidade de pancadas de chuva de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. O órgão orienta que, em caso de chuva forte, a população deve evitar áreas de inundação e não trafegar em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Previsão do tempo

Para este sábado (18/10), há possibilidade de chuva forte, de acordo com a Defesa Civil de BH. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 18 °C, e a máxima, de 34 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

No domingo (19/10), há probabilidade de chuva moderada a forte. De acordo com a Defesa Civil, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. Deve haver também declínio da temperatura máxima. A mínima prevista é de 17 °C, e a máxima, de 26 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

O que fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia