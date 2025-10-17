Sexta-feira (17/10) em BH é de calor e chuva com trovoadas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O dia em Belo Horizonte (MG) promete calorão e possibilidade de chuva rápida a partir da tarde nesta sexta-feira (17/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 17,4°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, e a máxima pode chegar a 34°C. O dia será de céu parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 35%.

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia promete chuva típica de primavera em Minas Gerais nesta sexta. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com temperaturas elevadas em grande parte do estado.

No entanto, a umidade em médios níveis da atmosfera pode desenvolver áreas de instabilidade, causando pancadas de chuva isoladas no Sul do estado à tarde. A temperatura máxima pode ultrapassar os 35°C em cidades do Triângulo, Noroeste e Norte.

Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

O que fazer em caso de chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Qual a previsão para outubro?



A partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no Centro-Sul e Oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao Centro-Norte e Leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.