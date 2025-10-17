Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira (17/10) em BH é de calor e chuva com trovoadas

Meteorologia indica que os termômetros de Belo Horizonte cheguem aos 34°C nesta sexta-feira (17/10); confira a previsão completa

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2025 07:30

compartilhe

SIGA
x
Mulher com sombrinha na chuva
Sexta-feira (17/10) em BH é de calor e chuva com trovoadas crédito: crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

O dia em Belo Horizonte (MG) promete calorão e possibilidade de chuva rápida a partir da tarde nesta sexta-feira (17/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 17,4°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, e a máxima pode chegar a 34°C. O dia será de céu parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 35%.

Leia Mais

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia promete chuva típica de primavera em Minas Gerais nesta sexta. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com temperaturas elevadas em grande parte do estado.

No entanto, a umidade em médios níveis da atmosfera pode desenvolver áreas de instabilidade, causando pancadas de chuva isoladas no Sul do estado à tarde. A temperatura máxima pode ultrapassar os 35°C em cidades do Triângulo, Noroeste e Norte.

Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual a previsão para outubro?

A partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no Centro-Sul e Oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao Centro-Norte e Leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

Tópicos relacionados:

bh calor chuva clima meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay