Sexta-feira (17/10) em BH é de calor e chuva com trovoadas
Meteorologia indica que os termômetros de Belo Horizonte cheguem aos 34°C nesta sexta-feira (17/10); confira a previsão completa
O dia em Belo Horizonte (MG) promete calorão e possibilidade de chuva rápida a partir da tarde nesta sexta-feira (17/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas.
Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 17,4°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, e a máxima pode chegar a 34°C. O dia será de céu parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 35%.
A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia promete chuva típica de primavera em Minas Gerais nesta sexta. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com temperaturas elevadas em grande parte do estado.
No entanto, a umidade em médios níveis da atmosfera pode desenvolver áreas de instabilidade, causando pancadas de chuva isoladas no Sul do estado à tarde. A temperatura máxima pode ultrapassar os 35°C em cidades do Triângulo, Noroeste e Norte.
Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.
O que fazer em caso de chuva?
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Qual a previsão para outubro?
A partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no Centro-Sul e Oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao Centro-Norte e Leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.