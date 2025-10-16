Defesa Civil de Sabará abre inscrições para voluntários

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Sabará abriu inscrições para quem deseja atuar como voluntário ou integrar os Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). A iniciativa tem foco no período chuvoso, que vai de outubro de 2025 a abril de 2026, e busca fortalecer a prevenção e a resposta a situações de risco no município.

Quem pode participar?

Voluntários com Curso de Brigadista Profissional (Bombeiro Civil);

Moradores de áreas de risco (maiores de 18 anos) interessados em integrar os Nupdecs.

Capacitações aparecidas

Noções básicas de Defesa Civil;

Mapeamento de áreas de risco;

Sistema de Comando em Operações (SCO);

Prevenção de desastres, primeiros socorros e ações de segurança.



Ao final dos treinamentos, os participantes receberão certificação.

Os Nupdecs têm papel essencial no monitoramento de áreas de risco, na divulgação de alertas de chuva, no apoio a ações educativas e ambientais e na participação em treinamentos e eventos promovidos pela Defesa Civil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro de 2025 pelo formulário disponível neste link.



Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Defesa Civil.

Segundo a prefeitura, a ação é regulamentada pela Lei Federal do Voluntariado nº 9.608/1998 e busca engajar a população na construção de uma Sabará mais segura e preparada para o período chuvoso.