CIDADES

Defesa Civil de Sabará abre inscrições para voluntários

Inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro

16/10/2025 09:15

Treinamento de voluntários
Treinamento de voluntários crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Sabará abriu inscrições para quem deseja atuar como voluntário ou integrar os Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). A iniciativa tem foco no período chuvoso, que vai de outubro de 2025 a abril de 2026, e busca fortalecer a prevenção e a resposta a situações de risco no município.

Quem pode participar?

  • Voluntários com Curso de Brigadista Profissional (Bombeiro Civil);
  • Moradores de áreas de risco (maiores de 18 anos) interessados em integrar os Nupdecs.

Capacitações aparecidas

  • Noções básicas de Defesa Civil;
  • Mapeamento de áreas de risco;
  • Sistema de Comando em Operações (SCO);
  • Prevenção de desastres, primeiros socorros e ações de segurança.

Ao final dos treinamentos, os participantes receberão certificação.

Os Nupdecs têm papel essencial no monitoramento de áreas de risco, na divulgação de alertas de chuva, no apoio a ações educativas e ambientais e na participação em treinamentos e eventos promovidos pela Defesa Civil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro de 2025 pelo formulário disponível neste link.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Defesa Civil.

Segundo a prefeitura, a ação é regulamentada pela Lei Federal do Voluntariado nº 9.608/1998 e busca engajar a população na construção de uma Sabará mais segura e preparada para o período chuvoso.

