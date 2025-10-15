Assine
overlay
Início Gerais
Água

Estamos em risco? Represas da Grande BH enfrentam chuva bem abaixo da média

Reservatórios que abastecem a Grande BH fecharam setembro com menos de 60% do volume, como em períodos críticos da série histórica, no 2º ano seguido de baixa

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
15/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
réguas de marcação do nível da água dão sinais de seca na represa Vargem das Flores, parte do Sistema Paraopeba de abastecimento
réguas de marcação do nível da água dão sinais de seca na represa Vargem das Flores, parte do Sistema Paraopeba de abastecimento crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

No início do período que costuma marcar a transição entre a estiagem e a estação chuvosa em grande parte de Minas Gerais, um sinal de alerta vem dos três grandes reservatórios que compõem o Sistema Paraopeba e abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Com armazenamento em queda, as represas de Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores tiveram no conjunto redução de 11,57% no volume de operação apenas no último mês, caindo de 67,4% da capacidade em 31 de agosto para 59,6% no fim de setembro, índice abaixo de 60%, assim como o registrado para o período nos piores anos da série histórica divulgada pela Copasa a partir de janeiro de 2018. As primeiras chuvas da temporada, como a registrada ontem, ainda são insuficientes para mudar o panorama, dizem especialistas.

Leia Mais


As piores marcas entre o início de setembro e o começo de outubro em mais de sete anos foram apuradas em 2019, com queda de 58,3% para 51,9%. O segundo pior ano no período foi precisamente o de 2024 (queda de 64,3% para 55,8% no volume armazenado), o que indica que a Grande BH enfrenta em 2025 o segundo ano consecutivo em alerta à espera das chuvas.


O cenário atual, embora consideravelmente melhor do que o visto na crise hídrica enfrentada pela região metropolitana em 2015, ainda preocupa, devido aos índices pluviométricos muito abaixo da média e à previsão meteorológica de pouca chuva, pelo menos a curto prazo. A partir de maio deste ano, quando foi registrado o maior índice de acumulação em 2025, o Sistema Paraopeba viu seu volume despencar em 32,5%, baixando de 88,4% para os 59,6% do fim de setembro. A queda prosseguiu até ontem (14/10), quando o volume fechou em 55,8%.


O Alívio não caiu do céu

Em setembro deste ano, os reservatórios receberam pouca chuva. A média pluviométrica histórica para a área do reservatório Rio Manso é 41,3 milímetros (mm), mas o acumulado no mês foi de 17,9mm. Já na represa de Vargem das Flores, o índice chegou a apenas 6,6 mm, contra a média de 36,7mm. O reservatório Serra Azul fechou o período em 15,6mm, menos da metade da média de 38,7mm.


Em Betim, Vargem das Flores exibe marcas claras da falta de chuvas. Com cerca da metade de sua capacidade, o baixo nível da água revela margens de terra seca, conforme imagens registradas pela equipe do Estado de Minas. Ainda assim, o panorama é melhor que no mesmo período do ano passado, quando o volume da represa atingia 42%.

---------------------------------------------------------------

O fantasma da crise hídrica

A Grande BH já enfrentou, em 2015, um período de grave escassez de água causado por um volume de chuvas muito abaixo da média histórica. Na época, os reservatórios que compõem o Sistema Paraopeba atingiram volumes extremamente baixos. No auge da crise, no início daquele ano, os reservatórios operavam com média de cerca de 30% da capacidade em alguns momentos. A situação levou à declaração de escassez hídrica na Região Metropolitana de BH. Na época, a Copasa e o governo de Minas fizeram alertas públicos e pedidos por uma economia de 30% no uso de água, para evitar o racionamento, que se tornou uma ameaça real.

------------------------------------------------------------


Já o Rio Manso, localizado em Brumadinho, o maior dos três reservatórios, operava ontem (14/10) com 64,3% de sua capacidade – porcentagem 11,43% menor do que os 72,6% registrados na mesma data do mês anterior. Em 1º de outubro deste ano, no entanto, o volume, de 67,7%, estava acima dos 48,6% registrados em 2019, menor índice até então. Da mesma forma, o reservatório de Serra Azul, em Juatuba, trabalhou no início do mês com volume de 48,3%, próximo aos 43,9% do começo de outubro de 2018, quando foi apurado o menor volume. A queda seguiu até ontem, com 44,6%.


Juntas, as três represas do Sistema Paraopeba tinham, até ontem, 154.027,812 de metros cúbicos – 5,70% a mais do que o acumulado na mesma data do ano passado. Já em relação a 2023, quando o total foi de 205.443,210m³, há queda de 25,02%. Apesar da redução diária dos volumes, a Copasa informou, por meio de sua assessoria, que os níveis dos reservatórios que abastecem a RMBH estão dentro do esperado e não há risco de racionamento.


Queda contínua

Ainda assim, a queda no volume dos reservatórios é sentida diariamente por técnicos e gestores que acompanham o sistema. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Heleno Maia, confirma que a redução no nível da água tem sido contínua e progressiva. “Realmente está caindo, está baixando muito. Todo dia o sistema perde um pouco de volume. Em 28 de setembro, o Sistema Paraopeba registrava 60,1%. Já no dia 29, caiu para 59,9% e depois para 59,6%. É pouco a cada dia, mas o acúmulo preocupa muito”, destacou.


A principal causa, segundo ele, é a estiagem. “A escassez hídrica, a falta de chuva, está severa demais. Essas precipitações recentes não foram suficientes para alimentar os reservatórios”, constata. Embora a situação preocupe, Heleno não vê risco de medidas de racionamento a curto prazo. “Ainda temos todos os reservatórios perto de 50%. Acredito que dá para segurar até novembro, quando chegam as chuvas de fato e ajudam a recompor os níveis. A situação é menos grave do que na crise hídrica de 2015”, comparou.

Um olho no céu e
outro na 'caixa d'água'

Se por um lado o quadro é menos preocupante do que na época da crise histórica, por outro a falta de perspectiva de alívio não ajuda. A transição entre a estação seca e a chuvosa mantém o estado de alerta, já que os grandes volumes de precipitação costumam ganhar força só em novembro. Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), embora haja expectativa de chuva para o mês, ela não deve ser suficiente para resolver o problema.


“Considerando o longo tempo seco e os meses de outono e inverno, é natural que os reservatórios nesta época do ano tenham um volume mais baixo. Estamos em transição, então a expectativa é que tenhamos pancadas de chuva nos próximos dias, mas essas primeiras pancadas não vêm para resolver a questão hídrica. São chuvas rápidas, com pouco volume, que dão o sinal de chegada do tempo chuvoso”, explicou a meteorologista. “A chuva que abastece é aquela contínua, por dias consecutivos, e é comum a partir de novembro”, afirmou.


Clima e uso excessivo

Para o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, a falta de chuva se deve às mudanças climáticas. “Infelizmente, estamos passando pelo aquecimento global. No futuro, acredito que vamos ter ainda mais aperto com água. O desmatamento não para, a consciência humana não muda. Isso tudo contribui para uma crise hídrica”, alertou.


Outro fator de pressão sobre o Sistema Paraopeba, segundo ele, é o uso intensivo da água pela mineração. “A bacia é muito castigada. Há um consumo gigantesco de água por parte das mineradoras, o que traz um prejuízo maior. Se não houvesse esse gasto excessivo, talvez hoje estivéssemos com 80% de armazenamento em quase todos os reservatórios”, avaliou.


Heleno Maia pondera que o fornecimento não está ameaçado enquanto houver expectativa para as precipitações de novembro. “Mas, se repetirmos o cenário do ano passado, quando as chuvas foram escassas até dezembro, poderemos virar o ano com apenas 20% a 30% de armazenamento. Aí, sim, será inevitável pensar em rodízio de água”, advertiu.


Para mitigar os efeitos da seca, o representante do comitê defende medidas de economia e reúso. “É preciso tornar obrigatório, nos processos de licenciamento ambiental, que as empresas implantem sistemas de reúso da água. A sociedade também precisa colaborar: ainda vemos muito desperdício, como piscinas enchidas semanalmente, carros lavados em excesso. Mas o maior esforço deve vir das empresas, que são as grandes consumidoras”, concluiu.


Cautela no consumo

Com a queda contínua nos níveis do Sistema Paraopeba e a ausência de chuvas significativas no curto prazo, a situação dos reservatórios da Grande BH, embora não seja a ideal, não é considerada “absurda” para o período do ano, conforme análise do professor Luiz Rafael Palmier, do Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos (CPH) da UFMG.


“Essas preocupações (com a queda do nível dos reservatórios) acabam vindo mais para o fim da estação seca. Mas, não é anormal em termos de diminuição”, afirmou o especialista. O membro do CPH explica que a diminuição dos níveis é uma característica do regime hidrológico do Planalto Central do Brasil, que possui uma estação seca e uma estação chuvosa bem definidas.


“É normal que, ao fim da estação seca, esses níveis de água, essas elevações de reservatórios estejam muito baixos. E é exatamente por isso que construímos reservatórios, porque os excessos da estação chuvosa a gente guarda para usar na estação seca”, detalha. A questão crítica, segundo ele, surge quando o volume reservado não é suficiente para garantir o abastecimento durante a estiagem.


Apesar dos níveis estarem diminuindo, porque a entrada de água ainda é inferior ao consumo e à evaporação, o especialista projeta recuperação. “A tendência é que agora comece a chover. O mês de outubro vai chover mais do que choveu em junho, julho e agosto, e a chuva já começa a vir numa quantidade que vai permitir a recuperação desses níveis de reservatório”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


No entanto, ele diz que a população não deve baixar a guarda, e faz um apelo quanto à responsabilidade no consumo de água. “É fundamental que haja uma preocupação com o consumo de água. Quando se lava o carro [com mangueira], deixando a torneira aberta, a água está indo direto para o sistema de drenagem sem ser usada de forma inteligente. A pessoa está desperdiçando água, embora esteja pagando por ela”, alerta. 

Tópicos relacionados:

agua clima copasa grande-bh racionamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay