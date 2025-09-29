Infraestrutura urbana e clima extremo serão temas de debate na Fenasan 2025

A mesa-redonda "Infraestrutura Urbana em Face de Eventos Climáticos Extremos" vai reunir diversos especialistas no 36º Encontro Técnico da AESabesp/Fenasan 2025, que acontecerá de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo-SP.

A mesa ocorrerá na quarta-feira, 22 de outubro, das 11h às 12h30, na Sala Cantareira 4, com a participação de Mauricio Knoploch, diretor de Saneamento do Instituto Rio Metrópole (IRM), Raphael Bischof dos Santos, doutor em Planejamento e Gestão Territorial pela Universidade Federal do ABC (UFABC); e Marlon Longo, doutor em Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). A coordenação é de Cláudia Cezar Alves, integrante do corpo diretivo da TCRE Engenharia Ltda.

“Esta mesa-redonda tem como objetivo apresentar múltiplas perspectivas sobre a implementação de tecnologias avançadas, como o reúso direto e indireto de efluentes tratados, recuperação de áreas degradadas, soluções baseadas na natureza, bem como a necessidade de integração dessas soluções às políticas públicas", explica Cláudia Cezar Alves.

Para a especialista, a discussão sobre “Saneamento e Inovação” não deve ser isolada, e sim parte de um diálogo contínuo entre diversas áreas, assegurando que as cidades se adaptem de forma resiliente às mudanças climáticas. “Dessa forma, a construção de um setor de saneamento inovador e sustentável é uma responsabilidade coletiva. É necessário promover a colaboração entre especialistas, gestores e comunidade para garantir que as soluções propostas sejam não apenas tecnicamente viáveis, mas também socialmente justas e ambientalmente sustentáveis, em conformidade com as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento Básico, do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e dos compromissos a serem estabelecidos na COP30", garante Cláudia Cezar Alves.

Sobre o tema central da edição, a coordenadora comenta: “A temática reveste-se de extrema relevância no contexto atual, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas que afetam tanto o Brasil quanto o cenário global. O acesso a serviços de saneamento básico é um direito humano fundamental e sua carência resulta em contaminação de recursos hídricos e degradação ambiental. A fim de enfrentar essa questão de forma eficaz, é imprescindível adotar uma abordagem plural que leve em consideração a interseccionalidade entre diferentes áreas do conhecimento".

Cláudia destaca, ainda, que a integração do saneamento no planejamento urbano deve ser considerada uma prioridade estratégica, reconhecendo-o como um componente essencial para a formação de ambientes resilientes: “Essa integração deve envolver especialistas em urbanismo, engenharia de infraestrutura urbana e políticas públicas, entre outros, a fim de promover uma abordagem interdisciplinar que possibilite a formulação de soluções inovadoras e sustentáveis".

Como parte do Encontro Técnico, será realizada a segunda edição do Encontro das Universidades, nos dias 22 e 23 de outubro, abordando tecnologias de ponta com pesquisa aplicada. Entre os convidados internacionais, estão confirmados os professores Francis L. de los Reyes III (North Carolina State University, EUA); Jackeline Martínez (University of Applied Science of Trier, Alemanha); Rui Cunha Marques (Universidade Lusófona, Portugal) e Lylian Coelho (Suez, França).

Serviço:

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025 – “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Mesa-redonda 7: “Infraestrutura Urbana Frente a Eventos Climáticos Extremos”



Quando: 22 de outubro (quarta-feira), das 11h às 12h30 – Sala Cantareira 4

Onde: Pavilhões Verde e Vermelho – Expo Center Norte – São Paulo-SP

Para mais informações, inscrições e credenciamento na feira, basta acessar: www.fenasan.com.br