Grande BH e capital podem ficar sem água nesta sexta (17/10)
Manutenção pode deixar bairros de BH, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na Grande BH, com intermitência no abastecimento de água; veja lista
compartilheSIGA
Bairros de Belo Horizonte, Esmeraldas (MG) e Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água nesta sexta-feira (17/10) devido a uma manutenção emergencial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência pode durar até o final do dia.
Leia Mais
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados em cada cidade.
Quais bairros de BH podem ficar sem água?
- Cardoso
- Novo Santa Cecilia
- Pongelupe
- Serra do Curral
- Solar do Barreiro
- Urucuia
- Vila Corumbiara
Quais bairros de Esmeraldas podem ficar sem água?
- Alexandria
- Condomínio Nossa Fazenda
- Recanto Verde
- Santa Cecilia
- São Francisco de Assis
- São Pedro
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quais bairros de Esmeraldas podem ficar sem água?
- Alterosa
- Fazenda Castro
- Florença
- Jardim Verona
- San Genaro
- Veneza