Grande BH e capital podem ficar sem água nesta sexta (17/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Belo Horizonte, Esmeraldas (MG) e Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água nesta sexta-feira (17/10) devido a uma manutenção emergencial.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência pode durar até o final do dia.

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados em cada cidade.

Quais bairros de BH podem ficar sem água?



Cardoso

Novo Santa Cecilia

Pongelupe

Serra do Curral

Solar do Barreiro

Urucuia

Vila Corumbiara

Quais bairros de Esmeraldas podem ficar sem água?

Alexandria

Condomínio Nossa Fazenda

Recanto Verde

Santa Cecilia

São Francisco de Assis

São Pedro

