Vídeo: esgoto jorra em avenida de BH e impede a passagem de pedestres

Raízes de árvore causaram o acúmulo de esgoto sobre a calçada, formando um bloqueio; o mau cheiro no local é intenso

AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
16/10/2025 20:12

Água de esgoto, proveniente de vazamento, escorre sobre calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte
Água suja tomou toda a calçada da avenida crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

(Com Marcos Vieira) Motoristas e pedestres que transitam pela Av. Nossa Senhora do Carmo, na altura do nº 1395, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, enfrentam uma situação desagradável: grande volume de esgoto está escorrendo pela calçada e pela pista, no sentido centro, na noite desta quinta-feira (16/10).

A situação mais delicada ocorre no passeio, onde as raízes de uma árvore fizeram a água de esgoto empoçar. Consequentemente, os pedestres são obrigados a desviar pela pista de rolamento da avenida, causando risco de atropelamento. O mau-cheiro no local é intenso.

O Estado de Minas esteve no local e constatou o problema. A reportagem entrou em contato com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e aguarda retorno. 

bh

Busca
