ESGOTO A CÉU ABERTO

Vazamento de esgoto no bairro nobre de BH incomoda comerciantes

Moradores e comerciantes de rua do bairro Carmo, na Região Centro-Sul, relatam mau cheiro há cinco dias; companhia afirma que resolverá problema nesta sexta

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/10/2025 13:23

Vazamento de esgoto em rua do bairro Carmo, em BH, incomoda moradores e comerciantes
Vazamento de esgoto em rua do bairro Carmo, em BH, incomoda moradores e comerciantes

Um vazamento de esgoto na rua Grão Mogol, no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem incomodado moradores e comerciantes. Segundo relatos, o escoamento do esgoto na via começou na segunda-feira (6/10).

De acordo com os comerciantes, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi acionada algumas vezes ao longo da semana para realizar a correção do vazamento, mas sem sucesso. Questionada, a Copasa afirmou que o problema será solucionado ainda nesta sexta-feira (10/10).

Enquanto a situação não é resolvida, os comerciantes reforçam que problema é antigo na região. A manicure Érica Millerschen, que trabalha no mesmo ponto há 20 anos, conta que somente neste ano, o extravasamento de esgoto na rua já ocorreu cinco vezes.

“Nós trabalhamos aqui no salão, que é de porta fechada, tem ar-condicionado, e ainda assim a gente sente. Só que na nossa porta aqui, os nossos vizinhos são dois restaurantes. Como é que come com esse cheiro que tá aqui? Tá horrível isso, tá uma coisa nojenta”, protesta Érica.

Segundo a manicure, a situação já foi relatada algumas vezes à Copasa e ainda não foi resolvida. Os clientes que frequentam os comércios na área também reclamaram do mau cheiro.

“Desde segunda-feira esse esgoto tá vazando, então está um cheiro insuportável. Da esquina você já sente. Tá horrível mesmo e vaza o dia todo”, disse a jornalista Aline Resende, cliente de Érica.

Antônio Piovesani, que é proprietário de um dos restaurantes,   também entrou em contato com a companhia e não obteve retorno. “É difícil a situação porque eu tenho mesas que ficam na calçada, assim como dentro, e atrapalha o movimento da gente porque as pessoas se sentem incomodadas. Um cheiro muito forte que está aqui. A gente tem tentado resolver isso desde segunda-feira, mas sem retorno”, reclama.

Em nota, a companhia informou que alguns entupimentos e vazamentos na rede coletora podem ser causados pelo lançamento indevido de água de chuva na rede e pelo uso incorreto da mesma — como o descarte de resíduos sólidos, lixo, entulho e gordura.

“A Copasa orienta os clientes a utilizarem corretamente o sistema de esgotamento sanitário, evitando o descarte de materiais inadequados nas ligações domiciliares. Segundo a a companhia, isso contribui "para a redução desse tipo de transtorno”, diz a nota.

bh copasa esgoto

