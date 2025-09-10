Assine
VIA INTERDITADA

Vídeo: cratera bloqueia rua em bairro na Pampulha

Danos no bairro São Francisco foram causados por problemas na rede de esgoto da Copasa

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
10/09/2025 17:55

Cratera se abre no bairro São Francisco e atrapalha o trânsito
Cratera se abre no bairro São Francisco e atrapalha o trânsito crédito: Reprodução

Uma cratera se abriu na Rua Major Delfino de Paula, em frente ao número 1954, no bairro São Francisco, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (10/9). A abertura bloqueou a passagem dos carros na via. Segundo a Prefeitura de BH, os danos decorrem de problemas na rede de esgoto da Copasa. A Companhia, por sua vez, informou que já faz a manutenção.

Nas imagens registradas pela reportagem é possível ver os veículos desviando do buraco no cruzamento com a Rua Leiria, e equipes da Copasa no local. Também é visível ver um trator que auxilia na retirada dos entulhos da cratera.

Uma funcionária de uma loja de automóveis informou que a cratera se abriu na manhã desta quarta e o fluxo de veículos está permitido em apenas um lado da rua porque a via foi parcialmente interditada pela BHTrans.

 

Outro comerciante de uma loja de molas relatou que o trânsito está caótico na região, uma vez que alguns motoristas não respeitam a sinalização. "Por se tratar de um cruzamento, o fluxo é grande", disse.

 

Procurada pelo Estado de Minas, a PBH comunicou que, após vistoria técnica, foi constatado que os danos na via decorrem de problemas na rede de esgoto da Copasa que causaram prejuízos à rede de águas pluviais de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. "A Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) já incluiu em sua programação os serviços necessários para reparo da rede pluvial, que serão executados assim que a COPASA concluir as intervenções sob sua responsabilidade", diz em nota.

Já a Copasa informou que está repararando o vazamento na rede de distribuição de água da Rua Major Delfino de Paula. "Durante a vistoria, também foram identificados danos na rede coletora de esgoto, que passará por manutenção corretiva e na rede de drenagem pluvial, de responsabilidade da Prefeitura, que já foi acionada para avaliar a situação e realizar as manutenções necessárias", afirmou. 

A Companhia também esclareceu que o fornecimento de água foi interrompido, em razão da necessidade de fechamento temporário do registro para que sejam feitos os reparos. A previsão é que o abastecimento seja normalizado assim que o serviço for concluído.

O local está sinalizado e conta com o apoio da BHTrans para orientar o trânsito.

