Rio das Velhas perdeu 13,26% da vazão nos últimos 26 anos
Mineração, rebaixamento de lençóis freáticos, processos desordenados de urbanização, lançamento de esgoto e desmatamento estão entre as causas
A vazão das águas do Rio das Velhas vem sofrendo redução de maneira contínua. Ao longo dos últimos 26,3 anos, a perda do volume escoado pelo curso d'água chega a 3.364,4 milhões de metros cúbicos (Mm³) em comparação ao período anterior, o que representa um percentual de 13,26%.
Esse volume seria suficiente para abastecer os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte por aproximadamente 15,2 anos, considerando a média de captação de 7 m³/s pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Fama, no Sistema Rio das Velhas.
A análise também apontou um déficit de 837,71 Mm³ nos períodos secos, que seria suficiente para abastecer a Região Metropolitana de Belo Horizonte por 3,8 anos. Já na temporada de chuvas, a perda é de 2.514,69 Mm³, equivalente a 11,4 anos de abastecimento de água.
Essa redução foi tema de uma reunião online entre os membros do Grupo Gestor de Vazão do Alto Rio das Velhas (Convazão) nesta segunda-feira (6/10). O encontro teve como destaque a apresentação do Fórum Permanente São Francisco sobre a queda das vazões do Rio das Velhas nos últimos 25 anos.
Entre os fatores apontados pelo grupo para a queda da vazão do curso d'água, estão a mineração na área da bacia hidrográfica, o rebaixamento de lençóis freáticos, os processos desordenados de urbanização, a contaminação do rio por esgoto e o desmatamento das margens.
Euler Cruz, presidente do fórum, alerta para a gravidade da situação. "O rio tem sofrido também com a redução progressiva de suas vazões e com cheias imensas, nunca registradas, possivelmente causadas pelas mudanças climáticas. É extremamente necessário recuperar, proteger e preservar esse rio, essencial para a vida da Região Metropolitana de Belo Horizonte [RMBH]", destaca.