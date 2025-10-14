Apagão nacional deixa dezenas de semáforos em flash em BH

Um apagão nacional registrado na madrugada desta terça-feira (14/10) afetou o fornecimento de energia elétrica em diversas regiões do país, incluindo Minas Gerais, e provocou impactos no trânsito de Belo Horizonte. Cerca de 30 semáforos ficaram em modo intermitente (flash) na capital mineira.

Segundo a BHTrans, os equipamentos foram afetados tanto pelo apagão quanto pela forte chuva que atingiu a cidade durante a madrugada. Há registros de semáforos com falhas em regionais como Centro-Sul, Barreiro, Nordeste, Noroeste, Pampulha e Venda Nova.

Por volta dr 10h, 18 semáforos em pontos estratégicos ainda estavam em flash, como:

Sinfrônio Brochado com Olinto Meireles — Barreiro





Via do Minério com Cruzeiro do Sul — Barreiro





Pedro I com Gal. Olímpio Mourão Filho — Planalto





Antônio Carlos com Viaduto Moçambique — Lagoinha





Av. Vilarinho - Venda Nova

Augusto de LIma -Centro

Avenida Afonso Vaz de Melo - Barreiro

Avenida Francisco Sales - Santa Efigênia



A previsão é que o funcionamento seja normalizado ao longo da manhã.

Apagão atingiu todas as regiões de Minas

De acordo com a Cemig, a interrupção no fornecimento de energia ocorreu às 00h32, em razão da atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) um mecanismo de segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN). O apagão afetou municípios de todas as regiões do estado.

O restabelecimento de 99% dos clientes ocorreu até 1h30, com autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). Às 6h12, segundo a companhia, todo o fornecimento havia sido restabelecido.

A Cemig afirmou em nota que a prioridade em situações como essa é restabelecer a energia no menor tempo possível para garantir segurança e estabilidade ao sistema elétrico.

Incêndio, causa do apagão

Segundo o ONS, a interrupção no fornecimento de energia foi provocada por um incêndio em um reator na Subestação de Bateias (PR), o que levou à abertura da interligação entre as regiões Sul e Sudeste. A falha resultou em uma perda de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas do país: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Na região Sudeste, a interrupção foi de aproximadamente 4.800 MW. No Nordeste, 1.900 MW foram afetados; no Norte, 1.600 MW; e no Sul, 1.600 MW.

Assim que a ocorrência foi identificada, o ONS iniciou a recomposição da carga de forma coordenada com as distribuidoras. O fornecimento foi restabelecido gradualmente em até 1h30 nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste. No Sul, a normalização foi concluída por volta de 2h30.

Reflexos em outros estados

O apagão também atingiu outras unidades da federação. Em São Paulo, 937 mil clientes da Enel ficaram sem luz. No Rio de Janeiro, a Light informou que 450 mil imóveis foram afetados. No Amazonas, houve interrupção no fornecimento em bairros de Manaus, Parintins e Itacoatiara.