Apagão nacional atinge todas as regiões de Minas Gerais durante a madrugada

Um apagão atingiu todas as regiões de Minas Gerais na madrugada desta terça-feira (14/10). A Cemig confirmou que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em todo o estado por causa da atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), mecanismo de segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN).

De acordo com a companhia, o desligamento ocorreu por volta das 00h32, afetando diversos municípios mineiros simultaneamente. O restabelecimento de 99% dos clientes ocorreu até 1h30, após autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). Às 6h12, o fornecimento foi totalmente normalizado em todas as regiões afetadas.

A Cemig ressaltou ainda, em situações como essa, a prioridade é restabelecer o fornecimento no menor tempo possível, garantindo segurança e estabilidade ao sistema elétrico.

Em nota, a ONS informou que houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

"A ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kV e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste", afirma a ONS.

Na região Sul houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga. Nas demais regiões, houve atuação do ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga). No Nordeste a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, no Norte, de 1.600 MW e no Sudeste, de 4.800 MW.

Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que em até 1h30min todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro - Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min após a ocorrência.

Apagão nacional

Moradores de várias regiões do país relataram nas redes sociais um apagão no início da madrugada desta terça-feira (14). Há relatos de moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina.Em alguns casos foi notada uma queda de apenas alguns minutos da energia elétrica. Em outros, as ruas e os imóveis ficaram até 20 minutos sem luz. Em São Paulo, o apagão afetou 937 mil clientes da Enel.

A Enel informou, na manhã desta terça, que a interrupção de energia foi causada pela atuação do Erac (Esquema Regional de Alívio de Carga), de responsabilidade do ONS (Operador Nacional do Sistema). "O procedimento de corte de carga, conhecido como Erac, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no SIN (Sistema Interligado Nacional), para proteger o sistema elétrico. Em oito minutos, por volta das 0h40, os 937 mil clientes afetados em São Paulo tiveram o serviço normalizado", diz a nota

No Rio, a interrupção de energia afetou onze estações da Light, o que deixou 450 mil imóveis sem energia elétrica nas zonas norte e oeste da cidade e na Baixada Fluminense.A Light também informou que o apagão foi causado por um Erac, "devido a contingência no SIN". O fornecimento voltou ao normal pouco depois da 1h.

Em nota, a Amazonas Energia informou que às 23h32 de segunda-feira (13) ocorreu uma "perturbação no SIN", interrompendo o fornecimento de energia em bairros de Manaus, Parintins e Itacoatiara.



