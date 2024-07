Um jovem motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido depois de furar o semáforo em um cruzamento localizado na área Central de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o jovem entregador tenta passar pelo cruzamento, em sua moto Honda CG Titan, mesmo com o sinal fechado, sendo que, em seguida, bate violentamente contra a lateral de um carro Renault Logan e cai.





Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Uberaba e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.





Os socorristas constataram que o entregador apresentava suspeita de fratura na perna esquerda, escoriações pelo corpo e reclamava de dores na região lombar. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Regional José Alencar da Silva.



A batida aconteceu no cruzamento das ruas Lauro Borges e Segismundo Mendes.

Testemunhas contaram que, inicialmente, o condutor do carro, que transitava pela Rua Lauro Borges, chegou no cruzamento e parou o seu veículo, já que o semáforo estava no vermelho. Mas, ao iniciar o deslocamento depois que o mesmo abriu, o motociclista não respeitou o semáforo fechado da Rua Segismundo Mendes e bateu contra a lateral do carro.