Mais uma vítima do tribunal do crime. O homem, de 26 anos, acusado de estupro, foi espancado brutalmente, a mando de traficantes, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (1/7).







Segundo informações do Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, a vítima foi encontrada por uma moradora, em um carro, na garagem de uma casa próxima à sua.

O que chamou a atenção da mulher foram os gritos de socorro que passou a ouvir. Caminhou em direção ao local de onde vinham os gritos e deparou com um carro, de portas abertas, dentro da garagem de uma casa.

Leia também: Cinco são presos por envolvimento em esquema de falsificação de sabão em pó







Na verdade, o homem havia fugido de um cativeiro, aproveitando uma distração de seus espancadores. A vítima contou aos policiais que tinha sido chamada por uma mulher para colocar móveis numa carroça.





Mas ao chegar em casa, surgiram outros homens, que começaram a bater nele, dando pauladas, pedradas. Ele também foi amarrado com fios de televisão. Disse ainda que os homens disseram que eram do tribunal do crime e que iriam julgá-lo por estupro.