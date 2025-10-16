MG: mais de 26 mil famílias podem perder desconto de até 50% da Copasa

O prazo está acabando para quem quer continuar pagando menos na conta de água. Mais de 26 mil famílias mineiras de baixa renda ainda não atualizaram os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e podem perder o desconto de até 50% na conta de água e esgoto oferecido pela Copasa por meio da Tarifa Social. Para quem quer continuar recebendo o benefício, é preciso regularizar o cadastro até 27 de outubro, de forma simples e gratuita. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

A Tarifa Social é um benefício previsto e garantido pela Lei Federal nº 14.203/2021, voltado para famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, além de idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O desconto é aplicado em consumos de até 20m³ de água por mês, proporcionando alívio financeiro e permitindo que o valor economizado seja destinado a outras necessidades do dia a dia.

Para solicitar a Tarifa Social, o processo é simples e gratuito. O titular da conta precisa apresentar: Documento de identidade e CPF;

Conta de água da residência;

Comprovante de inscrição no CadÚnico .

O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Copasa, WhatsApp (31 99770-7000) - de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados (exceto nacionais), das 8h às 12h. A solicitação também pode ser feita presencialmente. O endereço da agência mais próxima de cada residência está na conta de água. Após a validação, o desconto começa a valer já nas próximas faturas.

Para quem precisa atualizar o cadastro deve procurar o CRAS ou setor do CadÚnico do município, atualizar as informações e depois apresentar o novo comprovante na Copasa.

Para facilitar o acesso, a Agência Móvel da Copasa está fazendo atendimentos itinerantes em algumas cidades mineiras. Em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Jequitinhonha, os atendimentos vão acontecer em três dias, 17, 20 e 21 de outubro, das 9h às 16h, na Praça Germânica, no bairro Centro.

No Vale do Rio Doce, no município de Divino das Laranjeiras (MG), a ação será realizada no dia 22/10, das 9h às 16h, na Praça Anacleto Falci. Outra parada vai acontecer em Santa Luzia, na Região Metropolitana da capital, um mutirão da ouvidoria será realizado no dia 31 de outubro, das 8h às 16h, no Espaço Curumim, localizado na Rua Lúcia Viana Paiva, 215, Conjunto Cristina, no bairro São Benedito.

A companhia reforça que essas ações têm o objetivo de levar informação e atendimento a famílias que, muitas vezes, não conseguem comparecer a uma agência.

De acordo com o superintendente de Desenvolvimento Comercial da Copasa, Wallace Lúcio, a Tarifa Social é uma política pública essencial para garantir o acesso à água a quem mais precisa.

“O acesso à água é um direito fundamental. A Tarifa Social assegura que nenhuma família em situação de vulnerabilidade fique sem esse serviço essencial. Além de aliviar o orçamento, ela ajuda a promover dignidade e qualidade de vida”, destaca o superintendente.

Fique atento ao prazo

A atualização do cadastro é obrigatória para manter o desconto. Quem não fizer até o dia 27 de outubro pode perder temporariamente o direito ao benefício.