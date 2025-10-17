Assine
BH deve enfrentar queda brusca de temperatura no fim de semana

Frente fria que atinge o país vai derrubar as temperaturas em Minas Gerais nos próximos dias; capital terá queda de mais de 10°C na temperatura máxima

Melissa Souza
17/10/2025 12:10

"O frio intenso reforça a necessidade de cuidados com a saúde, como manter-se bem agasalhado e evitar exposição prolongada ao ar gelado, principalmente durante as primeiras horas do dia", alertou o Climatempo em comunicado
BH deve enfrentar queda brusca de temperatura nos próximos dias crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O final de semana começa com calorão em Belo Horizonte, com máxima prevista de 34°C no sábado (18/10), mas a população deve se atentar para a queda de temperatura que ocorrerá no domingo e na segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem registrar uma diferença de mais de 10°C em relação à temperatura máxima em dois dias.

Conforme a previsão, o sábado em BH deve ser de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima segue estável e pode alcançar a casa dos 34°C, enquanto a mínima, de 19°C, sofre uma ligeira elevação, comparado a sexta, em que a capital marcou 17,5°C pela manhã.

A mudança surge no domingo (19/10), quando os índices meteorológicos mostram que a temperatura na capital deve atingir, no máximo, 26°C. A mínima, por outro lado, deve ficar em torno de 20°C. Segundo o Inmet, o dia também deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.

Já na segunda-feira (20/10), as temperaturas caem ainda mais, com máxima prevista para 22°C e mínima de 15°C. A partir de segunda, a chuva pode dar uma trégua, com previsão de céu parcialmente nublado a claro. De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, o declínio nas temperaturas está relacionada a uma frente fria que passará pelo Sudeste brasileiro nos próximos dias.

“Tem um sistema meteorológico se formando lá na região Sul do Brasil, que é uma região que vai formar um ciclone e depois formar outro ciclone no litoral da região Sudeste, ali na altura de São Paulo, e organiza uma frente fria. Essa frente fria tende a passar aqui no sábado e no domingo, ao longo do final do sábado, e durante todo o domingo deve ficar mais nublado com chuva, sábado mais final do dia”, explica Gemiacki.

Segundo o especialista, a mudança de temperatura é comum nessa época do ano e ocorre em decorrência de uma massa de ar frio que avança na região. A tendência é que, no sábado, haja o pico nas temperaturas e, em seguida, chova. No domingo, a massa de ar mais fria avança e gera nebulosidade, que deve atuar pelo menos até metade da próxima semana. Com isso, as temperaturas devem ficar mais amenas até o final da próxima semana, quando as temperaturas voltam a subir.

Como fica o tempo em Minas?

Assim como na capital, o restante de Minas Gerais acompanha a condição climática. No sábado, a máxima pode alcançar a marca de 38°C e mínima de 15°C. Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia deve ser de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com pancada de chuva isolada nas regiões Noroeste, Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri.

Já o domingo será marcado por extremos no estado. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima estimada supera a do dia anterior e pode bater os 40°C, mas a mínima sofre declínio e fica em torno de 10°C.

A queda mais expressiva ocorre na segunda, quando a máxima prevista deve ficar na casa dos 30°C, bem mais baixa do que as do final de semana. A mínima também segue em declínio, caindo ainda mais – para 5°C. De acordo com o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Nas regiões do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.

Como será a frente fria?

A chegada da nova frente fria no Brasil muda o cenário do tempo em várias regiões do país. O sistema se forma a partir de uma baixa pressão no Paraguai que chega ao Oceano Atlântico. A frente fria começa no Sul do país, causando temporais no Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e Paraná.

Depois, a influência da frente fria se estende para o Sudeste. Nesta sexta, o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas sobre São Paulo e Minas Gerais, mas no sábado o cenário muda completamente. Isso porque, o avanço do sistema frontal e o reforço de uma área de baixa pressão próxima à costa deixam o tempo instável em praticamente todo o estado mineiro. Segundo Gemiacki, a frente fria é uma região de divisão entre duas massas de ar de características diferentes.

“A gente está sob atuação de uma massa de ar quente e aí a massa de ar frio geralmente vem empurrando essa massa de ar quente. Essa região de transição é a frente fria, que na maioria das vezes causa algumas chuvas, podem ter tempestades e rajadas de vento”, diz o especialista.

