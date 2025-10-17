BH deve enfrentar queda brusca de temperatura no fim de semana

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O final de semana começa com calorão em Belo Horizonte, com máxima prevista de 34°C no sábado (18/10), mas a população deve se atentar para a queda de temperatura que ocorrerá no domingo e na segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem registrar uma diferença de mais de 10°C em relação à temperatura máxima em dois dias.

Conforme a previsão, o sábado em BH deve ser de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima segue estável e pode alcançar a casa dos 34°C, enquanto a mínima, de 19°C, sofre uma ligeira elevação, comparado a sexta, em que a capital marcou 17,5°C pela manhã.

A mudança surge no domingo (19/10), quando os índices meteorológicos mostram que a temperatura na capital deve atingir, no máximo, 26°C. A mínima, por outro lado, deve ficar em torno de 20°C. Segundo o Inmet, o dia também deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.

Já na segunda-feira (20/10), as temperaturas caem ainda mais, com máxima prevista para 22°C e mínima de 15°C. A partir de segunda, a chuva pode dar uma trégua, com previsão de céu parcialmente nublado a claro. De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, o declínio nas temperaturas está relacionada a uma frente fria que passará pelo Sudeste brasileiro nos próximos dias.

“Tem um sistema meteorológico se formando lá na região Sul do Brasil, que é uma região que vai formar um ciclone e depois formar outro ciclone no litoral da região Sudeste, ali na altura de São Paulo, e organiza uma frente fria. Essa frente fria tende a passar aqui no sábado e no domingo, ao longo do final do sábado, e durante todo o domingo deve ficar mais nublado com chuva, sábado mais final do dia”, explica Gemiacki.

Segundo o especialista, a mudança de temperatura é comum nessa época do ano e ocorre em decorrência de uma massa de ar frio que avança na região. A tendência é que, no sábado, haja o pico nas temperaturas e, em seguida, chova. No domingo, a massa de ar mais fria avança e gera nebulosidade, que deve atuar pelo menos até metade da próxima semana. Com isso, as temperaturas devem ficar mais amenas até o final da próxima semana, quando as temperaturas voltam a subir.

Como fica o tempo em Minas?

Assim como na capital, o restante de Minas Gerais acompanha a condição climática. No sábado, a máxima pode alcançar a marca de 38°C e mínima de 15°C. Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia deve ser de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com pancada de chuva isolada nas regiões Noroeste, Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri.

Já o domingo será marcado por extremos no estado. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima estimada supera a do dia anterior e pode bater os 40°C, mas a mínima sofre declínio e fica em torno de 10°C.

A queda mais expressiva ocorre na segunda, quando a máxima prevista deve ficar na casa dos 30°C, bem mais baixa do que as do final de semana. A mínima também segue em declínio, caindo ainda mais – para 5°C. De acordo com o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Nas regiões do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.

Como será a frente fria?

A chegada da nova frente fria no Brasil muda o cenário do tempo em várias regiões do país. O sistema se forma a partir de uma baixa pressão no Paraguai que chega ao Oceano Atlântico. A frente fria começa no Sul do país, causando temporais no Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e Paraná.

Depois, a influência da frente fria se estende para o Sudeste. Nesta sexta, o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas sobre São Paulo e Minas Gerais, mas no sábado o cenário muda completamente. Isso porque, o avanço do sistema frontal e o reforço de uma área de baixa pressão próxima à costa deixam o tempo instável em praticamente todo o estado mineiro. Segundo Gemiacki, a frente fria é uma região de divisão entre duas massas de ar de características diferentes.

“A gente está sob atuação de uma massa de ar quente e aí a massa de ar frio geralmente vem empurrando essa massa de ar quente. Essa região de transição é a frente fria, que na maioria das vezes causa algumas chuvas, podem ter tempestades e rajadas de vento”, diz o especialista.

