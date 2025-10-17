Grande BH: policial é suspeito de atirar contra trabalhadores em obra

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um policial civil é suspeito de disparar e atingir três trabalhadores que estavam em uma obra próximo à Praça Farmacêutico João da Rocha Cunha, no Centro de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (17/10).

Em um vídeo, é possível ver o homem armado com um fuzil andando em direção ao local. Informações preliminares dão conta de que o suspeito chegou ao local atirando e atingiu dois trabalhadores: um no joelho e outro no tornozelo.

Algumas testemunhas relataram que o homem já teria desavenças com o proprietário do loteamento e, por isso, teria ido ao local armado. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem, uma delas em estado mais grave.

Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a corporação foi acionada para atender à ocorrência, com o objetivo de identificar e prender o autor dos disparos.

Em nota, a PC informou que a perícia oficial foi acionada e que as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

O suspeito ainda não foi detido. A ocorrência está em andamento e sob a responsabilidade da Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

Matéria em atualização