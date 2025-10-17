MG: Moradora que teve casa alagada durante temporal será indenizada

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O município de Manhuaçu (MG), Zona da Mata, e uma construtora deverão indenizar uma moradora da cidade que teve a casa alagada durante um temporal em dezembro de 2019. Na época, o imóvel tomado pela água e lama destruiu móveis e teve a estrutura comprometida. A mulher deverá receber R$ 20 mil em indenização por danos morais.

O ressarcimento foi determinado pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que confirmou a sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Manhuaçu (MG). Segundo consta nos autos, a moradora alegou que estava no local há mais de 20 anos e o imóvel nunca havia tido problemas com alagamentos.

Ainda segundo a proprietária, a situação mudou depois do início das obras de um loteamento em um terreno vizinho. De acordo com ela, as intervenções no espaço alteraram a topografia do terreno, com o desmatamento e terraplanagem para implantação do loteamento. Conforme o tribunal, a moradora argumentou que a obra modificou o escoamento da água da chuva e canalizou o volume para o ponto onde está sua casa.

Com os danos estruturais no imóvel provocados pela força do alagamento, a família teve que desocupar a residência por orientação da Defesa Civil. Com isso, a proprietária perdeu um inquilino e precisou pagar aluguel de outra casa durante alguns meses.

Sentença

Na decisão da primeira instância, o juíz da 1ª Vara Cível da Comarca de Manhuaçu (MG), Zona da Mata, fixou o pagamento de indenização por danos morais e negou os danos materiais por falta de comprovação. Na época, tanto a proprietária do imóvel quanto a construtora e o município recorreram da decisão.

Ao longo do recurso, a construtora alegou que não havia nexo de causalidade e sustentou que a sentença desconsiderou o laudo técnico apresentado pelo empreendimento. Já a administração municipal afirmou que o alagamento foi causado pelas chuvas excepcionais que atingiram a região na época e negou ter responsabilidade.

Em sua decisão, o relator do caso, desembargador Jair Varão, afirmou que a tese de força maior, apresentada pela Prefeitura de Manhuaçu não se sustentava, uma vez que, embora as precipitações tenham sido intensas, o dano no imóvel não ocorreu exclusivamente em decorrência do fenômeno natural. O magistrado argumentou que a situação foi provocada pela combinação da falha humana na condução da obra com o temporal.

Ainda segundo o desembargador, a responsabilidade do município foi apontada por sua “omissão culposa” no dever de fiscalizar adequadamente o empreendimento. O magistrado ainda argumentou que a responsabilidade da construtora se mostrou objetiva, quando analisados os termos da legislação ambiental e do consumidor, já que a atividade criou o risco que causou dano à proprietária do imóvel.

“A invasão da residência por lama e detritos, com a destruição parcial do imóvel, a interdição pela Defesa Civil e a necessidade de desocupação forçada ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, decorrente da violação da tranquilidade, da segurança e do direito à moradia digna. O valor arbitrado em primeira instância mostra-se adequado às particularidades do caso”, afirmou o desembargador.