Tempo em BH: saiba qual é a previsão para este sábado (18/10)

Defesa Civil emite previsão de chuva, raios e rajadas de vento para o sábado. Domingo (19/10) marca inversão climática com umidade elevada após período de calor

Mateus Parreiras
18/10/2025 08:24

Sábado amanhece encoberto em Belo Horizonte. Defesa Civil prevê pancadas de chuvas, ventania e raios
Sábado amanhece encoberto em Belo Horizonte. Defesa Civil prevê pancadas de chuvas, ventania e raios crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O fim de semana tem previsão de aumento da umidade em Belo Horizonte e parte da Grande BH. No sábado (18/10) podem ocorrer pancadas de chuva e ventania. 

Segundo a Defesa Civil de BH, o céu deve ficar de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. 

A temperatura mínima registrada na capital foi de 19,2 °C, e a máxima pode atingir os 32 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde, um nível que inspira atenção.

Vai chover no domingo?

Já para o domingo (19/10), o Inmet aponta uma queda nas temperaturas, com mínima de 18 °C e máxima de 28 °C, e um aumento expressivo da umidade, que deve variar entre 60% e 90%, em um dia de céu encoberto e com possibilidade de chuvisco. 

O registro mais recente de chuva de intensidade relevante por regional ocorreu na madrugada do dia 14 de outubro.

Na ocasião, as regionais com os maiores índices foram a Nordeste, com 15,8 mm, seguida por Venda Nova (13,8 mm) e pelas regionais Norte, Pampulha e Leste, todas com 11,8 mm.

Alertas e cuidados para a instabilidade climática em BH

  • Baixa Umidade (Atenção): 35% no período da tarde de sábado (18/10)
  • Umidade Elevada (Recuperação Hídrica): Entre 60% e 90% no domingo (19/10)
  • Variação de Temperatura: Queda de até 4°C na máxima entre sábado (32°C) e domingo (28°C)
  • Chuvas e raios: não permaneça em áreas abertas ou descampados e evite contato com objetos que conduzem eletricidade
  • Rajadas de vento: não estacione veículos nem se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas que apresentem risco de queda
  • Baixa umidade: mantenha-se hidratado e evite exercícios físicos ao ar livre nos horários mais secos

