Tempo em BH: saiba qual é a previsão para este sábado (18/10)

O fim de semana tem previsão de aumento da umidade em Belo Horizonte e parte da Grande BH. No sábado (18/10) podem ocorrer pancadas de chuva e ventania.

Segundo a Defesa Civil de BH, o céu deve ficar de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 19,2 °C, e a máxima pode atingir os 32 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde, um nível que inspira atenção.

Vai chover no domingo?

Já para o domingo (19/10), o Inmet aponta uma queda nas temperaturas, com mínima de 18 °C e máxima de 28 °C, e um aumento expressivo da umidade, que deve variar entre 60% e 90%, em um dia de céu encoberto e com possibilidade de chuvisco.

O registro mais recente de chuva de intensidade relevante por regional ocorreu na madrugada do dia 14 de outubro.

Na ocasião, as regionais com os maiores índices foram a Nordeste, com 15,8 mm, seguida por Venda Nova (13,8 mm) e pelas regionais Norte, Pampulha e Leste, todas com 11,8 mm.

Alertas e cuidados para a instabilidade climática em BH

Baixa Umidade (Atenção): 35% no período da tarde de sábado (18/10)

Umidade Elevada (Recuperação Hídrica): Entre 60% e 90% no domingo (19/10)

Variação de Temperatura: Queda de até 4°C na máxima entre sábado (32°C) e domingo (28°C)