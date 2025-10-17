Procon autua 17 postos de combustíveis no Norte de Minas; saiba o motivo
Agentes da regional do órgão de defesa do consumidor de Montes Claros fiscalizaram 47 estabelecimentos entre os dias 7 e 9 de outubro; confira o balanço
O Procon autuou 17 postos de combustíveis em fiscalizações nas cidades de Grão Mogol, Porteirinha, Jaíba e São João da Ponte, todas no Norte de Minas Gerais. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17/10) pelo Ministério Público (MPMG), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor.
Os agentes da regional de Montes Claros fiscalizaram 47 estabelecimentos entre os dias 7 e 9 de outubro. As 17 autuações ocorreram devido à falta ou insuficiência de informações necessárias ao consumidor, como preços visíveis ou a origem do combustível comercializado.
"Não houve autuação ligada à qualidade nem à quantidade do combustível comercializado", frisou o MPMG.
Balanço
Grão Mogol: 8 postos fiscalizados, sendo que um deles não estava funcionando. Quatro foram autuados.
Porteirinha: 15 postos fiscalizados. Três foram autuados.
Jaíba: 12 postos fiscalizados. Oito estabelecimentos autuados.
São João da Ponte: 12 postos fiscalizados e 2 autuados.
