DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon autua 17 postos de combustíveis no Norte de Minas; saiba o motivo

Agentes da regional do órgão de defesa do consumidor de Montes Claros fiscalizaram 47 estabelecimentos entre os dias 7 e 9 de outubro; confira o balanço

17/10/2025 21:18 - atualizado em 17/10/2025 21:19

As autuações ocorreram devido à falta ou insuficiência de informações necessárias ao consumidor
As autuações ocorreram devido à falta ou insuficiência de informações necessárias ao consumidor crédito: MPMG

O Procon autuou 17 postos de combustíveis em fiscalizações nas cidades de Grão Mogol, Porteirinha, Jaíba e São João da Ponte, todas no Norte de Minas Gerais. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17/10) pelo Ministério Público (MPMG), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor.

Os agentes da regional de Montes Claros fiscalizaram 47 estabelecimentos entre os dias 7 e 9 de outubro. As 17 autuações ocorreram devido à falta ou insuficiência de informações necessárias ao consumidor, como preços visíveis ou a origem do combustível comercializado.

"Não houve autuação ligada à qualidade nem à quantidade do combustível comercializado", frisou o MPMG.

Balanço

  • Grão Mogol: 8 postos fiscalizados, sendo que um deles não estava funcionando. Quatro foram autuados.

  • Porteirinha: 15 postos fiscalizados. Três foram autuados.

  • Jaíba: 12 postos fiscalizados. Oito estabelecimentos autuados.

  • São João da Ponte: 12 postos fiscalizados e 2 autuados.

Tópicos relacionados:

combustiveis postos procon

