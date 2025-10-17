Condenado e foragido por estuprar filha de 8 anos em 2016 é preso em MG

Um homem de 44 anos, condenado por estuprar a própria filha, foi preso na tarde dessa quinta-feira (16/10) em Piumhi (MG), na região Centro-Oeste do estado, informou a Polícia Civil nesta sexta-feira (17/10). O crime foi cometido em 2016, época em que a vítima tinha apenas 8 anos.

Em setembro deste ano, policiais civis em Piumhi receberam informações da equipe da PCMG em Arcos sobre o paradeiro do foragido, que estaria residindo naquela cidade.

"Tendo em vista que o homem prestava serviço de forma autônoma em diversas localidades, foi necessária uma série de levantamentos para identificar o local onde estaria o investigado, encontrado na casa dos pais dele", informou a instituição policial em comunicado.

O homem não resistiu à prisão e, após os procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou detalhes do crime sexual ao comunicar a prisão.

