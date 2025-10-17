Assine
overlay
Início Gerais
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Condenado e foragido por estuprar filha de 8 anos em 2016 é preso em MG

Segundo a PC, homem prestava serviços em diversas localidades, o que dificultou a localização. Crime sexual aconteceu em Piumhi, no Centro-Oeste do estado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/10/2025 19:50

compartilhe

SIGA
x
Em setembro deste ano, policiais civis em Piumhi receberam informações da equipe da PCMG em Arcos sobre o paradeiro do foragido
Em setembro deste ano, policiais civis em Piumhi receberam informações da equipe da PCMG em Arcos sobre o paradeiro do foragido crédito: PCMG

Um homem de 44 anos, condenado por estuprar a própria filha, foi preso na tarde dessa quinta-feira (16/10) em Piumhi (MG), na região Centro-Oeste do estado, informou a Polícia Civil nesta sexta-feira (17/10). O crime foi cometido em 2016, época em que a vítima tinha apenas 8 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em setembro deste ano, policiais civis em Piumhi receberam informações da equipe da PCMG em Arcos sobre o paradeiro do foragido, que estaria residindo naquela cidade.

Leia Mais

"Tendo em vista que o homem prestava serviço de forma autônoma em diversas localidades, foi necessária uma série de levantamentos para identificar o local onde estaria o investigado, encontrado na casa dos pais dele", informou a instituição policial em comunicado.

O homem não resistiu à prisão e, após os procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou detalhes do crime sexual ao comunicar a prisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

estupro-da-filha foragido minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay