Festival de Carrinho de Rolimã acelera rumo a Pampulha pela primeira vez

A avenida Dandara, no bairro Trevo, na Pampulha vai se transformar em uma pista divertida neste domingo (19/10). A região recebe pela primeira vez o Festival de Carrinho de Rolimã, um evento gratuito e aberto a todas as idades. Os organizadores afirmam que o festival promete resgatar memórias, arrancar sorrisos, criar novos momentos em família e incentivar o convívio familiar longe das telas digitais.

Organizado pela Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (Femcar), a iniciativa faz parte de um circuito que leva a brincadeira para todas as regiões da capital mineira, transformando o antigo passatempo de rua em um movimento esportivo e social, com objetivo de apresentar e relembrar as brincadeiras antigas.

Para participar, “é só chegar”, não exige inscrição antecipada - basta preencher uma ficha simples no local e entrar na fila da diversão. O evento é gratuito e terá 4 horas de duração, de 9h às 13h. Para quem guarda o carrinho por anos é o momento ideal para tirar a poeira e descer de novo pelas ladeiras. E quem não tem um ou nunca brincou, não precisa se preocupar. Mais de 100 carrinhos estarão disponíveis para empréstimo, garantindo que ninguém fique de fora da diversão.

Pensado para todas as idades e condições físicas, a federação preparou carrinhos adaptados para atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de monitores treinados para acompanhar participantes que nunca pilotaram um carrinho.

“É para todos, sem exceção. Desde crianças de 1 ano até idosos. É emocionante ver o brilho nos olhos de quem desce o morro pela primeira vez. Ver uma pessoa que nunca teve essa experiência sentir o vento, ouvir o barulho das rodinhas. Isso não tem preço”, diz Gardner.

Com trajeto de dois quarteirões da avenida, a pista será demarcada com cones e pneus para garantir a segurança durante as descidas. As crianças pequenas terão capacetes para aproveitar a atividade protegidas.

Além dos carrinhos, o festival vai garantir uma manhã cheia de diversão, com brinquedos infláveis, pula-pula, escorregadores e muitas atividades recreativas. E para repor as energias, frutas e água serão distribuídas gratuitamente. A ação é realizada em parceria com o programa “A Rua é Nossa”, da Prefeitura de Belo Horizonte.

“É uma festa de família. De pais que voltam a ser crianças e de filhos que descobrem uma brincadeira que não precisa de Wi-Fi para ser boa”, comenta o presidente.

Para despertar o interesse das crianças, a Femcar vai levar carrinhos temáticos e alegóricos, como o “Jeep Rolimã”, que pode carregar até três pessoas, e um modelo profissional de competição. “As crianças ficam encantadas. Quando veem o carrinho aerodinâmico que chega a 110 km/h nas competições, já querem montar o próprio. Queremos despertar o interesse neles, para continuarem com a gente nesse projeto”, conta Gardner.

O próximo passo é profissionalizar as corridas. “A partir do ano que vem, vamos realizar campeonatos oficiais, com percursos de até três quilômetros. Com carrinhos profissionais que chegam a alcançar 110 km/h. O esporte ensina respeito, paciência e superação. É uma forma divertida de educar”, afirma Gardner.

Brincadeira que virou esporte

Para celebrar a paixão sobre rodas, oficializado em 2023, o Dia Municipal do Carrinho de Rolimã é celebrado na capital mineira em 25 de maio. “Esse reconhecimento é um combustível pra gente continuar. O carrinho de rolimã faz parte da cultura mineira, e agora também faz parte do esporte. Nosso sonho é chegar às Olimpíadas, como aconteceu com o skate”, afirma Gardner.

Neste ano, a brincadeira não é mais um passatempo. Desde agosto, a corrida de carrinho de rolimã foi reconhecida oficialmente como prática esportiva na capital mineira. A Lei 11.886 estabelece que os eventos licenciados devem contar com infraestrutura de segurança, atendimento médico e uso obrigatório de equipamentos de proteção, garantindo a integridade dos participantes.