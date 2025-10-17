Cuidadora que não recebia há cinco anos é resgatada no Norte de Minas
Idosa foi contratada em 1999 como empregada doméstica e cuidadora. Ela recebia meio salário mínimo e em 2020 passou a ter nenhum pagamento
compartilheSIGA
Uma mulher, de 76 anos, foi resgatada por auditores-fiscais do Trabalho depois de passar 25 anos em situação análoga a escravidão em uma casa no centro de Ubá (MG), Norte do estado. A idosa foi encontrada pelos profissionais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais no fim de setembro. Em 1999, ela foi contratada para cuidar de uma mulher, mas não recebia salário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a idosa exercia, desde 2000, as funções de doméstica e cuidadora de uma mulher com remuneração de meio salário mínimo por mês.
Leia Mais
No entanto, nos últimos cinco anos, à medida que a saúde da mulher que era cuidada se agravou, a funcionária deixou de receber qualquer valor. Segundo o auditor-fiscal do Trabalho Luciano Rezende, os contratantes da vítima, filhos da idosa, abandonaram a mãe aos cuidados da trabalhadora. Mesmo sem salário, a vítima continuou no local por se sentir moralmente obrigada a cuidar da mulher.
De acordo com o auditor-fiscal, os filhos só contrataram uma outra ajudante para cuidar da mãe meses antes da morte dela. Apesar disso, a nova funcionária também estava em situação informal de trabalho.
Privada de direitos
Além de não receber salário, a trabalhadora nunca teve direito a férias e pagamento de 13º salário. Ainda segundo o MTE, a mulher trabalhava todos os dias da semana, dormia em um quarto pequeno, em frente ao da patroa, para poder atendê-la durante a madrugada.
“Se os patrões tivessem cumprido suas obrigações, ela poderia ter se aposentado por idade em 2012. Além disso, perdeu 13 anos de aposentadoria”, ressaltou o auditor-fiscal responsável pelo resgate.
Depois do resgate, os auditores-fiscais do Trabalho determinaram o encerramento imediato do contrato, o registro formal da empregada e o pagamento integral dos direitos trabalhistas que não haviam sido cumpridos desde o início da relação de trabalho. A trabalhadora também teve direito a três parcelas do seguro-desemprego, benefício previsto em lei para pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão.
Foram lavrados 13 autos de infração, e os empregadores foram notificados para recolher o FGTS devido à trabalhadora. A investigação ainda está em andamento com o objetivo de garantir a negociação e o pagamento completo de todos os direitos da vítima.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Como denunciar?
Denúncias de trabalho doméstico em condições análogas à escravidão podem ser feitas de forma anônima pelo Sistema Ipê, por meio deste link.