Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Chuva de granizo vira atração, mas causa estragos; saiba como ela se forma

FL
Flipar
  • A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus.
    A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus. Foto: Simon Eugster wikimedia commons
  • Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda.
    Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda. Foto: Wikimedia Commons/ Eduardo Milla
  • A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas.
    A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas. Foto: Wikimedia Commons/Pieter Delicaat
  • Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo.
    Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo. Foto: FelixMittermeier por Pixabay
  • Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor.
    Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor. Foto: Wikimedia Commons/Michael Hoffmann
  • Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo.
    Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo. Foto: Starline/Freepik
  • Algumas pedras de granizo podem ter entre 5 e 200 mm. Os formatos são irregulares. As redondinhas atraem a atenção.
    Algumas pedras de granizo podem ter entre 5 e 200 mm. Os formatos são irregulares. As redondinhas atraem a atenção. Foto: Imagem de JWahl por Pixabay
  • A maioria das pedras é pequena. Mas há granizos grandes que podem até matar. Na foto, um pedaço de granizo que caiu nos EUA, em Dakota do Sul, tinha 20 cm e 880 gramas. Quase 1 kg!
    A maioria das pedras é pequena. Mas há granizos grandes que podem até matar. Na foto, um pedaço de granizo que caiu nos EUA, em Dakota do Sul, tinha 20 cm e 880 gramas. Quase 1 kg! Foto: NWS Aberdeen domínio público
  • A ocorrência de granizo é mais comum em regiões de clima temperado e tropical durante as estações mais quentes, especialmente na primavera e no verão, quando há maior incidência de tempestades intensas.
    A ocorrência de granizo é mais comum em regiões de clima temperado e tropical durante as estações mais quentes, especialmente na primavera e no verão, quando há maior incidência de tempestades intensas. Foto: Bidgee wikimedia commons
  • No Brasil, por exemplo, estados como Minas Gerais, SÃ£o Paulo, ParanÃ¡, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram episÃ³dios frequentes de chuva de granizo.
    No Brasil, por exemplo, estados como Minas Gerais, SÃ£o Paulo, ParanÃ¡, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram episÃ³dios frequentes de chuva de granizo. Foto: Wikimedia Commons/ Rubbish computer
  • Em 2022, uma forte chuva de granizo em Minas Gerais deixou ruas tomadas por gelo e grandes trechos intransitáveis.
    Em 2022, uma forte chuva de granizo em Minas Gerais deixou ruas tomadas por gelo e grandes trechos intransitáveis. Foto: reprodução Facebook Luiz Roberto Ornellas/Edinho Advogado
  • Em algumas localidades, carros chegaram a atolar. Não havia como transitar.
    Em algumas localidades, carros chegaram a atolar. Não havia como transitar. Foto: reprodução EPTV
  • Em vários pontos, as pedras de gelo danificaram casas e carros.
    Em vários pontos, as pedras de gelo danificaram casas e carros. Foto: reprodução Facebook Luiz Roberto Ornellas/Edinho Advogado
  • Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento em Uberaba tiveram que ser transferidos, pois as pedrinhas de gelo destruíram partes da UPA.
    Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento em Uberaba tiveram que ser transferidos, pois as pedrinhas de gelo destruíram partes da UPA. Foto: Divulgação Bombeiros MG
  • Ninguém ficou ferido, mas houve vários danos no corredor, em salas de atendimento e na recepção.
    Ninguém ficou ferido, mas houve vários danos no corredor, em salas de atendimento e na recepção. Foto: Divulgação Bombeiros MG
  • De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pedaços pequenos de gelo, abaixo dos 5 mm, são classificados como bolas de gelo, bolas de neve ou granizo mole. Para os leigos, tudo é granizo.
    De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pedaços pequenos de gelo, abaixo dos 5 mm, são classificados como bolas de gelo, bolas de neve ou granizo mole. Para os leigos, tudo é granizo. Foto: Carola68 por Pixabay
  • Muitas pessoas costumam "capturar" as pedrinhas de granizo para tirar fotos. Agora que conferiu essas dicas, é bom tomar cuidado antes de sair por aí em chuvas desse tipo.
    Muitas pessoas costumam "capturar" as pedrinhas de granizo para tirar fotos. Agora que conferiu essas dicas, é bom tomar cuidado antes de sair por aí em chuvas desse tipo. Foto: Bdalh wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay