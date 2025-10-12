Chuva volta a Belo Horizonte e coloca bairros de Venda Nova em alerta

Voltou a chover em Belo Horizonte. O tempo, na tarde deste domingo (12/10), mudou drasticamente depois de uma manhã quente e ensolarada. De acordo com a Defesa Civil, às 16h chovia forte em pelo menos uma regional da capital mineira: Venda Nova. Na Pampulha, ventos fortes atingiram diversos bairros e o trovoadas foram ouvidas pelos moradores.

A cidade está em alerta para pancadas de chuva até a manhã desta segunda-feira (13/10). Durante o aviso há possibilidade de precipitações de até 30 milímetros, além de raios e rajadas de vento.

Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por conta da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Cuidados durante incidência de raios

Durante tempestades com raios, uma das principais preocupações é com equipamentos eletrônicos. Em dias em que há raios essas tecnologias podem acabar queimando, caso recebam uma descarga elétrica. A orientação é que todos os aparelhos devem ser retirados das tomadas para evitar esse risco. Essa atitude preventiva também contribui para a segurança das pessoas.

Para proteger a rede elétrica da Cemig, a empresa possui para-raios ao longo de sua extensão. Apesar disso, os aparelhos não evitam que as descargas cheguem até residências e comércios. Desta forma, sobretensões podem atingir aparelhos elétricos destas instalações ou os moradores que estiverem em contato com estas unidades, provocando o defeito no equipamento e o choque ou queimadura na pessoa.

Visando evitar os efeitos indiretos das tempestades, o pesquisador do Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Descargas Atmosféricas, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Silvério Visacro diz que a população deve ficar atenta aos sons dos raios, os conhecidos trovões.

Para isso, após o clarão, a pessoa deve contar quantos tempo vai se passar até o estrondo. A cada três segundos se conta um quilômetro. Assim, caso o relâmpago aconteça seis segundos antes do barulho, o raio está caindo a seis quilômetros. No entanto, se o tempo for, um segundo por exemplo, aí a queda aconteceu a, pelo menos, 300 metros de distância.

“Nesses casos, as pessoas devem procurar abrigo. Se estiverem em casa, ou no trabalho, não usar equipamentos eletrônicos ligados à tomada e não tomar banho. Caso esteja na rua, no carro por exemplo, a recomendação é que ela permaneça dentro do veículo, que ao receber uma grande descarga elétrica, acaba tornando uma gaiola e isolando os ocupantes. Mas para que isso aconteça a pessoa não pode colocar um pé para fora, caso contrário vai receber a descarga”, enfatiza.

Cuidados durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.