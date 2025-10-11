Chuva em BH: Região Noroeste registra 25% do previsto para o mês

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Os bairros da Região Noroeste de Belo Horizonte registraram 25% das chuvas previstas para todo o mês de outubro. De acordo com a Defesa Civil da capital, da 00h até as 17h choveu 28,4 milímetros na regional. Ainda segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a média climatológica para o mês é 110 milímetros.

Passados dez dias do início do período chuvoso, oficialmente em 1º de outubro, a tarde deste sábado (11/10) foi de precipitações moderadas a fracas em toda a capital mineira. Durante a manhã, a Defesa Civil municipal informou que BH estava em alerta para possibilidade de pancadas até a manhã deste domingo (12/10).

A previsão é que durante o aviso o acumulado de chuva chegue a 30 milímetros. Além disso, há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora.

Em meio às condições adversas, a Defesa Civil orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. Na tarde de ontem, nenhuma via da capital chegou a ser interditada.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por conta da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Confira o acumulado de chuva por regional da 00h até as 17h deste sábado:

Barreiro: 0,0 (0,0%)

Centro Sul: 1,7 (1,5%)

Leste: 5,8 (5,3%)

Nordeste: 13,0 (11,8%)

Noroeste: 28,4 (25,8%)

Norte: 10,0 (9,1%)

Oeste: 3,4 (3,1%)

Pampulha: 18,6 (16,9%)

Venda Nova: 5,8 (5,3%)

Cuidados durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Previsão do tempo em Minas

No restante do estado, 605 cidades mineiras estão em alerta de perigo potencial para chuvas intensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido até as 12h deste domingo e indica possibilidade de pancadas de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

Mesmo assim, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ainda segundo o Inmet, os municípios em alerta estão nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Sul, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte.

O domingo continuará com o tempo instável no centro-sul e oeste do estado. De acordo com o instituto, as possibilidades de chuva são provocadas pela disponibilidade de umidade aliada ao calor ao longo do dia que favorece a ocorrência de pancadas típicas da primavera. No entanto, baixos índices de umidade relativa do ar ainda são esperados no Norte e Noroeste do estado.

O início da próxima semana também deverá ser de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva. De acordo com o Inmet, na segunda e terça-feira (13 e 14/10), a previsão é de temperaturas elevadas ao longo do dia, com mínimas durante a manhã e noite. A previsão é que os termômetros registrem máxima de 28ºC e mínima de 16ºC.

Confira como fica o tempo neste domingo (12/10) em Minas Gerais:

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 38ºC e mínima de 13ºC.

Confira como fica o tempo neste domingo (12/10) em BH: