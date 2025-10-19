Frio chega a BH a partir de segunda (20/10) e MG está sob alerta de chuvas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte se prepara para uma virada radical no tempo a partir desta segunda-feira (20/10), com a chegada de uma intensa massa de ar frio que provocará uma queda brusca nas temperaturas.

A capital e mais de 90% do estado de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas até segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Após um domingo (19/10) que deve ser instável e chuvoso, com mínima registrada de 16,9°C e máxima estimada de 24°C, segundo o Inmet, os termômetros despencam e a capital mineira registrará uma manhã gelada na segunda-feira (20/10). A mínima prevista de apenas 10°C — uma queda de quase 7°C graus em menos de 24 horas.

O frio rigoroso se tornará a principal característica do clima no início da semana.

Este frio intenso não será um evento isolado. Na terça-feira (21/10), os termômetros podem marcar a mínima mais baixa da semana, chegando a 9°C, segundo o Inmet.

Apesar do sol aparecer e o tempo firmar com céu claro a partir de terça, a sensação de frio, especialmente nas primeiras horas do dia, continuará presente, com as mínimas permanecendo em torno de 10°C até, pelo menos, a quinta-feira (23/10).

Vai chover muito no estado de Minas Gerais?

O Inmet emitiu um aviso de "chuvas intensas" com grau de severidade classificado como Perigo Potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

O alerta abrange 800 municípios de Minas Gerais, o que representa 93,78% do total de 853 cidades do estado, indicando um impacto climático de vasta abrangência territorial.

O aviso para chuvas intensas tem início às 10h de domingo (19) e validade até as 10h de segunda-feira (20). Entre os riscos potenciais estão a previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h.



O Inmet aponta ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



O alerta de chuvas intensas afeta doze regiões mineiras. São elas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.

Para situações de chuvas intensas, o INMET recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aconselha-se também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, a orientação é contatar a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Alerta climático: Fique atento

Previsão: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h

Vigência do alerta: 10h de domingo (19/10) até as 10h de segunda-feira (20/10)

Queda de temperatura: mínima pode chegar a 9°C em Belo Horizonte na terça-feira (21/10)

Recomendações: não se abrigue sob árvores nem estacione perto de torres e placas. Evite usar eletrônicos na tomada durante as chuvas

Contato de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193)

