Homem é baleado na cabeça durante assalto no centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem ficou gravemente ferido após levar um tiro na cabeça durante um assalto no centro de São Paulo na tarde deste sábado (18). Suspeito de ser um dos autores do roubo também ficou ferido, após um policial de folga que presenciou o assalto atingi-lo com outro disparo.

Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento em que a vítima é abordada pelo assaltante, às 14h11 na rua Carlos Souza de Nazaré, próximo ao cruzamento com a rua Barão de Duprat e à avenida Senador Queirós.

O homem está andando no meio da rua, carregando uma sacola plástica preta, quando é perseguido por um sujeito que usa agasalho e boné pretos. O assaltante agarra o homem com um dos braços, alcança a sacola e mira na cabeça da vítima com a pistola na mão direita, mostram as imagens.

A vítima oferece pouca resistência e cai no asfalto no momento do disparo, e o assaltante deixa o local com a sacola na mão. A ação dura cerca de dez segundos.

Algumas pessoas que caminhavam na rua passam ao lado da vítima caída sem oferecer ajuda. Um homem numa motocicleta também se aproxima da vítima poucos segundos após o ataque, olha para o corpo e deixa o local rapidamente.

Segundos antes, esse mesmo motociclista acompanhava o assalto a poucos metros de distância, em baixa velocidade.

Durante o atendimento à ocorrência, policiais militares encontraram outro homem baleado numa viela da rua Barão de Duprat. Testemunhas disseram aos policiais que o segundo ferido seria um dos autores do roubo, e que ele foi atingido pelo PM de folga. Uma pistola de calibre .635 -de pequeno porte- foi apreendida

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem atingido pelo assaltante estava com seis iPhones e um iPad, segundo a PM. "Imagens e relatos apontam que ao menos oito criminosos teriam participado da ação", informou a corporação, em nota.

Até as 17h30, ainda havia uma ambulância no local atendendo os feridos. A PM não tinha novas informações sobre o estado de saúde dos feridos. O caso ainda estava sendo registrado pela Polícia Civil.