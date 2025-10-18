Assine
Empresário mineiro da construção civil é executado a facadas após extorsão

Perícia da Polícia Civil contabilizou 14 perfurações de faca no corpo de Luiz Antônio da Silva, de 61 anos. Vítima foi achada morta em Patrocínio

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Repórter
18/10/2025 22:54

Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar nas buscas pelo corpo de Luiz Antônio da Silva
Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar nas buscas pelo corpo de Luiz Antônio da Silva crédito: Redes sociais/PMMG

O empresário da construção civil identificado como Luiz Antônio da Silva de 61 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (18/10) em um cafezal à margem da MG-230, na zona rural de Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, ele foi vítima de extorsão. Três pessoas — que estavam dentro do veículo do empresário após o corpo ser abandonado — foram presas. 

As diligências policiais tiveram início por volta das 21h de sexta-feira (17/10), quando, em Patos de Minas, a polícia abordou um homem de 25 anos na direção de uma caminhonete S10. Ele estava acompanhado de uma jovem de 18 anos e de outro rapaz, de 24 anos.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a ordem de pare dada pela PM não foi acatada. Os militares conseguiram cercar o veículo.  Durante a abordagem, o grupo forneceu “informações contraditórias” sobre  o motivo da fuga, informou a Polícia Militar.

A CNH do empresário e um cartão de banco dele estavam com o homem de 24 anos. Esse jovem recebeu do empresário R$ 16.100 via Pix. Uma filha da vítima, que tem acesso a essa conta bancária, confirmou à polícia transferências nos valores de R$ 100, R$ 6 mil e R$ 10 mil.

Na caminhonete, os militarem notaram que os bancos estavam manchados de sangue. Naquele momento, como Luiz Antônio ainda era dado como desaparecido, o trio recebeu voz de prisão apenas pelo crime de extorsão e foi conduzido à delegacia em Patos de Minas. Os três são moradores de Patrocínio.

Localização do empresário e 14 perfurações de faca

Em depoimento, a jovem de 18 anos indicou onde o corpo do empresário foi desovado. Ela alegou não ter envolvimento com o crime e disse ter encontrado com Luiz na tarde de sexta-feira para comprar drogas. Chegando ao local onde iriam obter os entorpecentes, os dois homens, agora presos, entraram na caminhonete. O rapaz de 25 anos assumiu a direção.

Segundo ela, quando todos já estavam no cafezal, à margem da MG-230, na zona rural de Patrocínio, o empresário, depois de ser obrigado a fazer as transferências via Pix, tentou fugir e foi atacado com uma faca pelo homem de 24 anos. O outro rapaz, ainda de acordo com a jovem, passou com a caminhonete sobre o corpo da vítima. 

Apesar das alegações de inocência no homicídio e de ajudar a polícia a localizar Luiz Antônio, a jovem é qualificada na ocorrência como suspeita, pois não há evidências da versão que ela apresentou às autoridades. Nesse sentido, caberá à Polícia Civil identificar as circunstâncias do crime.

A perícia da Polícia Civil contabilizou 14 perfurações feitas com faca em Luiz Antônio, além de uma marca na altura da coxa da perna esquerda indicando que, possivelmente, a roda do veículo passou sobre a vítima. O corpo foi recolhido debaixo de um pé de café e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

