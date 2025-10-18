Homem é assassinado com 20 golpes de pá de construção na cabeça

Um homem de 40 anos foi encontrado morto com vários ferimentos na cabeça, em uma mata de Uberaba, no Residencial Tancredo Neves. Segundo registro da Polícia Militar (PM), quatro suspeitos de envolvimento no homicídio foram presos.

Um dos suspeitos relatou à PM que ele e a vítima estavam usando drogas quando começaram a discutir. Ainda de acordo com o depoimento, a vítima o agrediu com socos e chutes. Em resposta, ele pegou uma pá de construção e atingiu a cabeça da vítima cerca de 20 vezes.

Ainda segundo o suspeito, ele teria cometido o crime sozinho. No entanto, conforme consta no registro policial, ele entrou em contradição ao afirmar, em outro momento, que um segundo suspeito também participou ativamente do assassinato, desferindo alguns golpes de pá na cabeça da vítima.

O suspeito afirmou ainda que os outros dois detidos teriam deixado o local assim que as discussões começaram.

A equipe da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recolheu, no local do crime, uma pá, uma faca e dois pedaços de cabo de madeira.