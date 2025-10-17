PM da reserva é preso suspeito de matar garota de programa em BH

Um tenente da reserva da Polícia Militar, de 60 anos, foi preso suspeito de matar uma mulher de 42 anos, que trabalhava como garota de programa, em um apartamento no bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).



Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados após denúncia de que uma mulher havia sido baleada no interior de uma residência na Rua Itambacuri e que o autor do disparo estava em frente ao prédio. No local do crime, encontraram um homem de frente ao edifício, que, segundo o boletim de ocorrência, resistiu à abordagem e precisou ser contido. Com ele foi encontrada uma arma de fogo, que foi apreendida, e ele se identificou como tenente da reserva da PM.

Uma moradora abriu o portão do prédio para a equipe policial, que entrou no apartamento e foi recebida por duas testemunhas, mulheres, que indicaram o quarto onde a vítima estava caída, nua, entre a parede e um guarda-roupa deitada de costas, já sem sinais vitais e com sangramentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.

A polícia apreendeu uma pistola calibre .380, três celulares, uma maquininha de cartões e um estojo de munição deflagrado. Segundo os peritos, o disparo atingiu a vítima no nariz e o projétil saiu pela nuca. Não foram encontrados indícios de luta ou desordem no cômodo.

Como foi o crime?

De acordo com testemunhas, a vítima e uma amiga trabalhavam como garotas de programa e haviam alugado o apartamento para atender clientes. O suspeito chegou ao local com a vítima e, pouco depois, as testemunhas ouviram um barulho alto vindo do quarto, onde encontraram a mulher caída e chamaram a polícia.

O tenente da reserva estava nervoso e tentou sair do prédio, mas escolheu uma porta errada. Ele tentou ainda sair por outro acesso, mas não tinha a chave. Imagens de câmeras de segurança do prédio foram recolhidas e mostram o momento em que o militar foi detido.

Investigação

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Ele vai ser ouvido em depoimento pela polícia, que trabalha para esclarecer a dinâmica do crime, as motivações e a relação entre suspeito e vítima. A ocorrência foi acompanhada também pela Corregedoria da Polícia Militar.