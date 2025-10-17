Homem empurra mulher de viaduto e é preso em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 53 anos, foi preso depois de agredir e empurrar a companheira, de 47 anos, em Divinópolis (MG). De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem fugiu depois da agressão, mas foi localizado e conduzido à delegacia por tentativa de feminicídio.

A vítima apresentava um corte no braço esquerdo e lesões no nariz, além de ter ficado em estado de choque, sem conseguir relatar o ocorrido para os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Divinópolis e, em seguida, foi transferida para o Hospital São João de Deus, onde ficou sob observação médica. Durante o atendimento, ela relatou ao médico responsável que foi jogada do viaduto.

A perícia técnica constatou que a vítima foi empurrada de uma altura aproximada de três metros e as equipes da PM fizeram o rastreamento na região central da cidade, encontrando o suspeito. Ele tem passagens por lesão corporal, ameaça e furto.

Durante a abordagem, o homem apresentou versões contraditórias, alegando inicialmente que a companheira teria caído do viaduto e que saiu em busca de socorro. No entanto, foi encontrado dormindo em um banco de praça.

O homem foi encaminhado à UPA para atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido preso à delegacia de Polícia Civil (PCMG).

