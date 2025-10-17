Assine
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem empurra mulher de viaduto e é preso em Minas

Vítima caiu de uma altura de cerca de três metros, além de ter sofrido outras agressões por parte do companheiro; crimes aconteceram em Divinópolis (MG)

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2025 12:17

Polícia Militar
Homem empurra mulher de viaduto e é preso em Minas crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem, de 53 anos, foi preso depois de agredir e empurrar a companheira, de 47 anos, em Divinópolis (MG). De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem fugiu depois da agressão, mas foi localizado e conduzido à delegacia por tentativa de feminicídio.

A vítima apresentava um corte no braço esquerdo e lesões no nariz, além de ter ficado em estado de choque, sem conseguir relatar o ocorrido para os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Divinópolis e, em seguida, foi transferida para o Hospital São João de Deus, onde ficou sob observação médica. Durante o atendimento, ela relatou ao médico responsável que foi jogada do viaduto.

A perícia técnica constatou que a vítima foi empurrada de uma altura aproximada de três metros e as equipes da PM fizeram o rastreamento na região central da cidade, encontrando o suspeito. Ele tem passagens por lesão corporal, ameaça e furto. 

Durante a abordagem, o homem apresentou versões contraditórias, alegando inicialmente que a companheira teria caído do viaduto e que saiu em busca de socorro. No entanto, foi encontrado dormindo em um banco de praça.

O homem foi encaminhado à UPA para atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido preso à delegacia de Polícia Civil (PCMG).

Tópicos relacionados:

agressao crime minas-gerais policia

