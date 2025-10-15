Suspeito de agredir e ameaçar a ex é preso em Minas
Homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Taiobeiras, no norte do Estado
compartilheSIGA
Um homem, de 38 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCMG) em Taiobeiras (MG), Região Norte do estado, na tarde dessa terça-feira (14/10), investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a ex-esposa.
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) afirmou que o suspeito agrediu a vítima com socos e puxões de cabelo depois de descobrir que ela havia iniciado um novo relacionamento.
O casamento do suspeito e da vítima durou 15 anos e acabou há cerca de dois, em razão de violências físicas e psicológicas sofridas pela mulher.
Leia Mais
Segundo a Polícia Civil, em julho deste ano, o investigado invadiu a casa da ex-esposa, no distrito de Mirandópolis, área rural de Taiobeiras, tomou à força o celular dela e, ao ver mensagens do novo companheiro, começou as agredir a mulher.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A vítima pediu medidas protetivas de urgência e representou à Justiça pela prisão do homem. O suspeito foi encaminhado para o Presídio em Taiobeiras.