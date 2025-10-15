Assine
PRISÃO PREVENTIVA

Suspeito de agredir e ameaçar a ex é preso em Minas

Homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Taiobeiras, no norte do Estado

Melissa Souza
Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
15/10/2025 13:46

Segundo a Polícia Civil, o crime foi arquitetado previamente
Suspeito de agredir e ameaçar ex é preso pela Polícia Civil no Norte de Minas crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem, de 38 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCMG) em Taiobeiras (MG), Região Norte do estado, na tarde dessa terça-feira (14/10), investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a ex-esposa.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) afirmou que o suspeito agrediu a vítima com socos e puxões de cabelo depois de descobrir que ela havia iniciado um novo relacionamento.

O casamento do suspeito e da vítima durou 15 anos e acabou há cerca de dois, em razão de violências físicas e psicológicas sofridas pela mulher.

Segundo a Polícia Civil, em julho deste ano, o investigado invadiu a casa da ex-esposa, no distrito de Mirandópolis, área rural de Taiobeiras, tomou à força o celular dela e, ao ver mensagens do novo companheiro, começou as agredir a mulher.

A vítima pediu medidas protetivas de urgência e representou à Justiça pela prisão do homem. O suspeito foi encaminhado para o Presídio em Taiobeiras.

Tópicos relacionados:

agressao minas-gerais policia-civil taiobeiras violencia-contra-a-mulher

